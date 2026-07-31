Paso a paso del postre de cacao que es tendencia por ser muy natural

En la actualidad, la eleccion de alimentos naturales motiva a buscar alternativas hogareñas frente a los productos industriales. Por una cuestion de cuidado personal o por presupuesto, las barras comerciales suelen quedar para momentos especificos, pero una nueva opcion saludable y economica permite resolver el antojo de algo dulce. La formula, que gano popularidad gracias a diversos creadores de contenido, se basa en el uso de cacao puro y grasas de origen vegetal.

Para realizar esta preparacion se necesitan 100 g de cacao en polvo sin azucar, 120 ml de aceite de coco y 85 g de miel. El procedimiento comienza al derretir el aceite en un recipiente apto para microondas por 30 segundos.

Luego se incorporan los demas elementos hasta formar una pasta homogenea y sin grumos. Los influencers que probaron la receta destacan que "se prepara en minutos y rinde varias porciones para tener siempre a mano" durante varias semanas si se guarda en condiciones adecuadas.

La mezcla debe extenderse sobre papel manteca en una bandeja y llevarse al freezer por al menos una hora. Una vez que la consistencia es firme, se corta en trozos y se guarda en recipientes hermeticos dentro de la heladera o el congelador.

Existen versiones para personalizar el sabor segun el gusto de cada persona, como sumar frutos secos, semillas o especias para aportar textura. Tambien es posible reemplazar la miel por sirope de agave o datiles para un resultado mas amargo, o usar manteca de cacao si se busca mayor cremosidad.

Es importante considerar el valor nutricional de este alimento. Aunque es reducido en azucares, no es un producto de bajas calorias. Si se divide el total en 12 porciones, cada una aporta mas de 120 calorias debido al contenido graso del aceite. Para moldearlo se puede utilizar silicona, envases de carton limpios o recipientes de vidrio.