El Ministerio de Gobierno, brinda un servicio de atención ciudadana para calcular los aportes previsionales y orientar a quienes buscan acceder a la jubilación.

Durante la consulta, el equipo de la Dirección de Asesoramiento Previsional analiza la situación de cada persona mediante preguntas sobre su trayectoria laboral, el tipo de aportes realizados y su condición de actividad. En el caso de las mujeres, también se consulta si tienen hijos para evaluar los beneficios vigentes.

¿Qué documentación se requiere?

DNI

Clave de Seguridad de Anses

Clave fiscal de ARCA.





Con las claves de ANSES y ARCA se revisa la información registrada en los sistemas. Además, se verifica la historia laboral para detectar períodos que puedan regularizarse mediante la ley 27.705 o la ley 24.476, según corresponda.

Si la persona trabajó en actividades de servicios comunes o en tareas especiales, riesgosas o insalubres, esos períodos también se consideran para calcular la edad y los aportes necesarios para acceder al beneficio previsional.

Cuando existen aportes que no figuran en el sistema de ANSES, se evalúa la documentación disponible para acreditarlos. En este caso, puede requerirse a la persona que necesite el servicio los siguientes archivos personales:

Certificaciones de servicios

Recibos de sueldo

Comprobantes de afiliación a una obra social.

También se verifica la existencia de aportes como autónomo o monotributista y servicio doméstico mediante el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM) de ARCA. Si corresponde, se confeccionan los formularios para cancelar deudas de capital e intereses, o presentaciones digitales en caso de errores marcados por el sistema de ARCA.

En el caso de las mujeres con hijos, se analiza la posibilidad de acceder al Reconocimiento de Tareas por Cuidado. Este beneficio computa un año de aportes por hijo, dos años por hijo adoptado y contempla años adicionales en los casos previstos por la normativa.

Al finalizar la atención, a cada persona se le informa sobre la cantidad de aportes registrados y los períodos faltantes, junto con las alternativas disponibles para completar los requisitos. Si no se encuentra en actividad, también recibe orientación sobre cómo comenzar a realizar aportes y, si opta por regularizarlos mediante la ley 27.705, se brinda asistencia para generar los VEP correspondientes.

Información de utilidad

La Dirección de Asesoramiento Previsional atiende de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30 horas, a través de:

WhatsApp: 264-5471782.



Líneas directas: 4296234 y 4296247.



Línea 0800: 0800-222-5824.



Correo electrónico: asuntosprevisionales@sanjuan.gov.ar



Atención presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N.° 5.



Modificado por última vez en Viernes, 07 Agosto 2026 14:09



