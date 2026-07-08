Paso a paso para cocinar panes rellenos a la sarten en 10 minutos

La influencer argentina Aliu Tokman, quien cuenta con mas de cinco millones de seguidores en redes sociales, compartio una propuesta para evitar la rutina en la cocina. Segun la creadora de contenido "a todos nos pasa que si queda pan del dia anterior termina en tostada".

Esta preparacion de panes rellenos a la sarten se realiza en tan solo 10 minutos y busca ofrecer una alternativa economica para el almuerzo o la cena. La base del plato consiste en utilizar baguettes o flautitas del dia anterior, las cuales se ahuecan cuidadosamente para recibir el contenido elegido sin romper el fondo.

Para el proceso de armado existen dos variantes de rellenos que se introducen a presion dentro de la corteza. La primera opcion combina jamon cocido picado con queso muzzarella o fresco, queso crema, sal, pimienta y ciboulette.

La segunda alternativa emplea una lata de atun escurrido, tomate en cubos, queso crema y condimentos. Segun el instructivo, el queso crema es fundamental en ambos casos porque "funciona como pegamento y evita que el relleno quede seco".

Una vez que las piezas estan cargadas, se tapan con el mismo extremo de pan retirado inicialmente y se pasan por una mezcla de un huevo con un chorrito de leche y sal. Este secreto permite que el pan quede increiblemente crocante por fuera y retenga la humedad en su interior. Al momento de la coccion, se utiliza una sarten a fuego medio con aceite o una nuez de manteca.

Es importante considerar que "los rellenos deben quedar bien compactos" para evitar que se desarmen o humedezcan la masa durante el dorado final. Finalmente, se recomienda el uso de pinzas de cocina para manipular los panes con facilidad hasta que esten listos para disfrutar calientes.