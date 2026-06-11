Paso a paso para hacer hamburguesas smash de bife de chorizo

La técnica de las hamburguesas smash se ha convertido en una opción popular para obtener sabores intensos y texturas crocantes en el hogar. El chef Coco Carreño propone una versión que utiliza un kilogramo de carne picada de bife de chorizo, lo que garantiza jugosidad en cada bocado.

La preparación rinde para seis unidades y requiere ingredientes sencillos como lechuga francesa, tomate, queso cheddar y huevos. El procedimiento se basa en formar bollos sin presionar la carne y lanzarlos sobre una superficie a fuego máximo para luego aplastarlos con fuerza.

Para lograr el resultado profesional, se incluyen dos cebollas moradas en aros y se utiliza manteca para dorar los panes en la misma plancha. Una vez que la carne desarrolla su costra característica, se añade el queso para que se derrita antes del armado final.

El cocinero detalló un paso fundamental para el punto del huevo al explicar que "la plancha estaba caliente, empezó a cocinarse, y automáticamente apagué la plancha". Esta recomendación busca alcanzar la consistencia ideal para complementar el sándwich junto con los aderezos elegidos.

La propuesta gastronómica fue compartida este 11 de junio para que los aficionados a la cocina puedan disfrutar de un plato de alta calidad. El armado se realiza colocando la carne con el queso, los vegetales frescos, la cebolla y el huevo entre los panes tostados.

Se sugiere servir de inmediato para aprovechar las texturas contrastantes que ofrece esta receta diseñada para cuatro personas. Con este método, se logra replicar en pocos minutos el estilo de las hamburgueserías especializadas sin necesidad de herramientas complejas.