Paso a paso para preparar una torta soufflé de cebolla y queso

La gastronomía actual busca opciones que combinen rapidez y sabor para los diferentes momentos del día, ya sea para acompañar el mate o resolver almuerzos livianos mediante "una receta rica, fácil y rendidora".

Entre las tendencias aparece la torta soufflé de cebollas, definida como "la respuesta perfecta" para quienes buscan algo rico y casero sin pasar horas en la cocina. El plato, considerado como la "prima del chipá guazú", se distingue por quedar "altísima, con una textura aireada irresistible" y poseer un sabor dulce que permite a los comensales "olvidarse de las tartas secas de siempre".

La preparación técnica es accesible, ya que se puede realizar con harina común o premezcla libre de gluten, lo que la vuelve una "opción ideal para que todos se sienten a la mesa". La lista para elaborar "la torta soufflé más rica" incluye tres cebollas grandes, de cuatro a cinco huevos, 80 ml de leche, 50 ml de aceite de oliva y 100 g de harina. También se requieren 50 g de queso rallado, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta y una cucharadita de polvo de hornear.

El primer paso consiste en cortar la verdura en juliana fina o pluma. Luego se deben separar las yemas de las claras, paso considerado como "el secreto del soufflé". En el bowl de las yemas se integran los condimentos, los líquidos y el queso, debiendo "batir enérgicamente hasta integrar todo".

Tras sumar los secos y "batir con ganas" hasta obtener una "crema homogénea y sin ningún grumo", se añade la cebolla blanca picada. El volumen se logra al batir las claras a punto nieve e incorporarlas suavemente con una espátula para "evitar que se baje el aire" de la mezcla.

Finalmente, la preparación se coloca en una asadera aceitada con aros de cebolla morada y verdeo por encima para decorar. La receta finaliza tras 30 minutos de calor cuando al pinchar el centro la superficie sale seca, obteniendo una "espectacular torta soufflé lista para cortar" que se presenta como una "delicia que rinde un montón" para consumir bien caliente.