Las personas que hayan terminado la Fiesta Nacional del Sol 2026 con dinero disponible en su tarjeta cashless podrán solicitar el reintegro del saldo mediante un trámite online. La devolución se realizará a través de una transferencia bancaria o a una billetera virtual, para lo cual será necesario informar un CBU o CVU.

El sistema cashless fue el único medio de pago habilitado dentro del estadio durante las tres jornadas de la celebración, que se desarrolló los días 20, 21 y 22 de noviembre. Ahora, quienes no hayan utilizado todo el dinero que cargaron podrán gestionar la recuperación de ese monto mediante un formulario.

Cómo solicitar la devolución del dinero

Para iniciar el trámite, los usuarios deberán ingresar al formulario habilitado para los reintegros y completar tres pasos. El primero consiste en ingresar el número de la tarjeta cashless, que tiene 14 o 15 caracteres y se encuentra debajo del código QR.

Una vez ingresado ese número, el sistema permitirá consultar cuánto dinero quedó disponible en la tarjeta. Posteriormente, se deberán completar los datos personales y proporcionar un CBU o CVU para recibir la transferencia.

Según las condiciones informadas, la solicitud quedará registrada una vez enviados todos los datos requeridos. La información personal y bancaria será solicitada en cumplimiento de las disposiciones del Banco Central y las normas de prevención de lavado de dinero.

Cuándo se podrá pedir el reintegro

El período de solicitudes está previsto entre el lunes 23 y el lunes 30 de noviembre. Sin embargo, la información difundida presenta diferencias en los horarios de cierre: el encabezado general indica que se podrá gestionar hasta las 23 horas del 30 de noviembre, mientras que el apartado específico del formulario establece como límite las 8 horas de ese mismo día.

Por ese motivo, se recomienda realizar el trámite con anticipación y consultar los canales oficiales para confirmar el horario definitivo. También existen diferencias en los plazos informados para recibir el dinero: el apartado del formulario menciona un máximo de 10 días hábiles después del cierre, mientras que otro apartado de las condiciones indica un plazo máximo de 20 días hábiles.

Cómo funcionó el sistema cashless durante la Fiesta del Sol

La tarjeta cashless fue el medio de pago exclusivo para realizar compras en las barras y los food trucks dentro del estadio. Los asistentes podían conseguirla en los puntos de recarga habilitados, con un costo de $2.500, y cargar dinero en efectivo, con tarjetas de crédito o débito.

También estaba disponible la posibilidad de cargar saldo desde el celular, mediante el código QR impreso en la tarjeta y utilizando Mercado Pago, otras billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. El dinero cargado podía utilizarse durante las tres jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, sin necesidad de gastarlo en un solo día.

De esta manera, quienes finalizaron la celebración con dinero sin utilizar tendrán la posibilidad de recuperar el saldo mediante una transferencia, siguiendo los pasos establecidos por la organización.

Paso a paso para solicitar el reembolso de saldo Fiesta del sol

1. Ingresá el número de tu tarjeta

Lo encontrás debajo del código QR de tu tarjeta cashless y tiene 14 ó 15 caracteres. Cuando lo cargues vas a ver cuánto saldo te quedó.

2. Completá tus datos

Por normativa del BCRA y de prevención de lavado de dinero, te vamos a pedir algunos datos personales y tu CBU o CVU (sirve cualquiera de los dos, de banco o de billetera virtual).



Cuando los envíes, tu solicitud queda registrada. ¡Listo!

3. Recibí tu saldo

Cuando cierre el plazo, procesamos todas las devoluciones y te transferimos el saldo a la cuenta que nos indicaste, dentro de los 20 días hábiles cómo máximo.

El enlace para ingresar al sistema cashless de la FNS 2026

Enlace: https://d1ymjexbz9rp2q.cloudfront.net/app/bed96831-3b01-4238-98fd-81885cc377ab