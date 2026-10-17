Paso de Agua Negra: avanzan los trabajos de despeje de nieve

La Dirección Nacional de Vialidad y la empresa contratista VIALCAT ejecutan un intenso operativo para despejar la calzada en el Paso Internacional Agua Negra. Los equipos operan en el kilómetro 358 de la Ruta Nacional 150 y se encuentran a solo 3 kilómetros del portal del túnel

Las tareas se desarrollan en un contexto de clima adverso debido a que en plena primavera la alta montaña sanjuanina registra acumulaciones de nieve de 8 metros. La persistencia del temporal exige un despliegue constante para remover los grandes bloques y recuperar el tránsito seguro en la zona.

Para llevar adelante las labores se emplean maquinarias pesadas como motoniveladoras, cargadoras, topadoras y retropalas que operan de forma sostenida. El personal enfrenta un terreno complejo donde el clima cambiante representa un desafío diario para la maquinaria y los operarios en plena labor.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a todos los usuarios mantenerse informados sobre el estado de la Ruta Nacional 150 a través de sus reportes oficiales. Las condiciones de transitabilidad varían según la evolución del tiempo y el avance de los equipos, por lo que el paso no tiene fecha de apertura.