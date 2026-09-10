La incertidumbre por la fecha de apertura del Paso Internacional de Agua Negra generó preocupación entre autoridades y representantes de distintos sectores económicos de la Región de Coquimbo, especialmente por el impacto que podría tener sobre el turismo durante la temporada estival.

En este contexto, según Diario El Día, el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, convocó a una reunión de trabajo para conocer el estado de la ruta, las tareas que se están realizando y los plazos previstos para recuperar la conectividad con Argentina.

Tras el encuentro, Juliá aseguró que el objetivo es que el paso esté habilitado durante la primera quincena de diciembre como máximo.

“Estamos dispuestos a ir hasta nivel central, si es necesario, para que todos los esfuerzos y recursos sean destinados a que durante la primera quincena de diciembre máximo esté abierto el paso de Agua Negra”, sostuvo.

La nieve complicó la ruta 41

Uno de los principales obstáculos para la apertura del corredor internacional es el estado en que quedó la ruta 41 durante el invierno.

Las condiciones en la alta cordillera fueron particularmente severas, con acumulaciones de nieve cercanas a los siete metros. A esto se sumaron aludes, derrumbes y remociones en masa que provocaron importantes afectaciones sobre el camino.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, explicó que los equipos trabajan actualmente para despejar la ruta y recuperar progresivamente la transitabilidad.

“La lluvia y nieve afectó la ruta internacional. Estamos enfocados en poder despejar la ruta, lo hemos hecho hasta el complejo fronterizo y nos queda hasta el hito internacional que está cerca de los 4.600 metros de altura”, señaló.

Preocupa el impacto económico

La demora en la apertura del paso genera preocupación entre comerciantes, empresarios gastronómicos y pequeñas y medianas empresas de la Región de Coquimbo.

Carlos Ramos, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales y Jurídicas del Consejo Regional, advirtió que una temporada sin el corredor operativo podría tener un fuerte impacto sobre distintos sectores de la economía regional.

“Esto puede causar un impacto muy grande al rubro de comercio, gastronómico, pymes”, afirmó.

El 30 de septiembre habrá una nueva reunión

Las autoridades volverán a reunirse el 30 de septiembre para analizar el avance de las tareas y contar con un diagnóstico más preciso sobre las condiciones de la ruta.

Juliá señaló que, de ser necesario, se gestionará la intervención de autoridades del nivel central para disponer de mayores recursos y acelerar los trabajos.

Además, Coquimbo será sede del Comité de Integración Paso Agua Negra, previsto para el 2 y 3 de diciembre de 2026, encuentro que reunirá a autoridades argentinas y chilenas.

La intención del Gobierno Regional de Coquimbo es llegar a esa fecha con el corredor internacional habilitado o con avances concretos que permitan garantizar la conectividad durante la temporada de verano.

San Juan todavía no tiene una fecha definida

Mientras las autoridades chilenas plantean la primera quincena de diciembre como plazo máximo, desde el Gobierno de San Juan aclararon que todavía no hay una fecha definida para la apertura del Paso Internacional de Agua Negra durante esta temporada.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que la Provincia mantiene “contacto permanente” con las autoridades chilenas y sigue de cerca la situación del otro lado de la cordillera.

La funcionaria señaló que las intensas nevadas registradas durante el invierno y los temporales que afectaron a distintas regiones de Chile hacen necesario esperar mejores condiciones climáticas para poder evaluar el estado de la ruta y avanzar con las tareas de mantenimiento.

Palma recordó que durante los últimos años el paso comenzó a habilitarse hacia fines de noviembre, aunque advirtió que este año el escenario podría ser diferente debido a la importante cantidad de nieve acumulada.

“Por ahora es prematuro hablar de fechas porque no se ha podido evaluar eso”, sostuvo la ministra.

Según explicó, las condiciones actuales todavía dificultan el acceso al camino para conocer con precisión en qué estado se encuentra. Por eso, la definición dependerá de la evolución del clima durante las próximas semanas y de las evaluaciones que realicen las autoridades de ambos lados de la cordillera.