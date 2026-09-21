Vialidad Nacional avanza a contrarreloj con el despeje de la Ruta Nacional 150 para lograr la reapertura del Paso Internacional de Agua Negra durante la temporada estival. Las primeras tareas ya dejaron en evidencia la complejidad del operativo: a solo 10 kilómetros del puesto de Gendarmería Nacional Guardia Vieja fueron detectados varios aludes de gran magnitud que obstruyen la calzada.

Las máquinas avanzan en la liberación de la calzada camino al Paso de Agua Negra.

Los operarios ya trabajan para remover el material y liberar la ruta, pero todavía se encuentran en el sector pavimentado y en la zona baja del camino internacional. Desde Vialidad advirtieron que la magnitud de los obstáculos encontrados en esta primera etapa anticipa el desafío que enfrentarán las cuadrillas cuando alcancen los puntos más críticos de la cordillera, ubicados a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Los trabajos forman parte del plan de contingencia anunciado hace 10 días. Personal técnico y operativo del 9° Distrito San Juan, junto con la empresa contratista, comenzó formalmente con la remoción de la nieve y el hielo acumulados sobre la calzada como consecuencia de los fuertes temporales registrados durante el invierno.

Nieve, hielo y bajas temperaturas marcan el operativo para despejar el camino internacional.

Viento, nevadas y bajas temperaturas complican el operativo

El clima volvió a convertirse en uno de los principales obstáculos durante el último fin de semana. Los trabajadores debieron continuar las tareas en medio de fuertes ráfagas de viento, nuevas nevadas y un marcado descenso de la temperatura.

Estas condiciones dificultan las maniobras de la maquinaria pesada y condicionan el ritmo con el que los equipos pueden avanzar sobre la Ruta 150.

Vialidad trabaja bajo condiciones adversas para avanzar hacia los sectores de alta montaña.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que los equipos todavía deben ascender hacia sectores mucho más elevados de la cordillera. Allí deberán enfrentar las zonas consideradas más críticas de la traza y continuar retirando la acumulación de nieve, hielo y material proveniente de los aludes.

Sumarán más maquinaria para intentar reabrir Agua Negra

El objetivo de Vialidad Nacional es avanzar con el operativo para alcanzar la reapertura del Paso Internacional de Agua Negra durante la próxima temporada estival.

Para acelerar los trabajos, el organismo coordina la incorporación de más equipamiento y maquinaria específica para alta montaña. El refuerzo permitirá intensificar las tareas a medida que las cuadrillas avancen hacia las cotas más elevadas de la cordillera.

Por el momento, el parte oficial no establece una fecha concreta para la reapertura del paso. El avance dependerá de la magnitud de las obstrucciones que encuentren las máquinas y de las condiciones meteorológicas que se registren en alta montaña.