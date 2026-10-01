La acumulación récord de nieve y hielo registrada durante el último invierno volvió a demorar los trabajos para recuperar la transitabilidad del Paso Internacional de Agua Negra. En las últimas horas, las cuadrillas encontraron paredes de hielo y nieve de más de tres metros de altura sobre la calzada de la Ruta Nacional 150.

El escenario obligó a Vialidad Nacional a reforzar las tareas en la alta montaña y, mientras del lado argentino todavía no se informó una fecha concreta para la reapertura, autoridades chilenas advirtieron que ven difícil que el cruce pueda quedar habilitado durante diciembre.

Una montaña de nieve que retrasa los trabajos

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9.º Distrito San Juan, informó este miércoles sobre el avance de las tareas operativas en el corredor internacional que conecta San Juan con Chile por Agua Negra.

Durante los trabajos, las cuadrillas técnicas de Vialidad Nacional y de la empresa contratista catamarqueña Vial Cat detectaron sectores con paredes de hielo y nieve acumulada que superan los tres metros de altura.

La magnitud del material acumulado está directamente relacionada con las reiteradas tormentas que se registraron durante el invierno y que dejaron niveles de nieve considerados históricos en la cordillera.

Esta situación generó demoras respecto del cronograma original, especialmente para el ingreso de maquinaria pesada hacia el sector del portal del túnel, ubicado a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Más máquinas y personal para acelerar el despeje

Ante la dificultad que presenta el terreno, las autoridades del 9.º Distrito San Juan dispusieron el envío inmediato de mayor equipamiento y personal.

El objetivo es intensificar la evacuación del hielo y la nieve acumulados y avanzar sobre los sectores considerados críticos para recuperar el trazado de la ruta.

Vialidad Nacional remarcó que, por el momento, el Paso Internacional de Agua Negra permanece cerrado al tránsito debido a las condiciones que todavía presenta la alta cordillera.

En Chile ya dudan de una apertura en diciembre

La situación también generó preocupación del otro lado de la cordillera. Durante este miércoles, autoridades chilenas señalaron que no creen que sea posible habilitar el tránsito por Agua Negra durante diciembre.

En un primer momento se había planteado la posibilidad de que el paso pudiera reabrirse durante el último mes de 2026. Sin embargo, la cantidad de nieve acumulada y el retraso de los trabajos modificaron esas expectativas.

Del lado argentino, Vialidad Nacional todavía no estableció una fecha de reapertura. La prioridad está puesta en despejar la calzada y permitir el avance de la maquinaria hacia los sectores más afectados.

Se espera otra tormenta en la cordillera

A las dificultades generadas por la nieve acumulada se suma un nuevo factor climático. Para la tarde del viernes se esperan nuevas nevadas en las zonas más altas de la cordillera.

Además, se prevén lluvias en los departamentos cordilleranos de Iglesia y Calingasta, donde los pronósticos anticipan abundantes precipitaciones.

El nuevo episodio meteorológico podría convertirse en otro elemento a tener en cuenta mientras las cuadrillas continúan trabajando para despejar la Ruta Nacional 150 y avanzar hacia una futura reapertura del Paso de Agua Negra.