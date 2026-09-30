El Paso Internacional Agua Negra finalmente no abrirá durante diciembre y las autoridades de la Región de Coquimbo proyectan su habilitación para enero. La confirmación fue comunicada este miércoles luego de una reunión en Santiago entre el gobernador regional Cristóbal Juliá, consejeros regionales, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y equipos técnicos de Vialidad y Concesiones.

La definición representa un cambio respecto de las expectativas que existían hasta hace pocos días, cuando las autoridades chilenas buscaban que el corredor estuviera operativo desde el 1 de diciembre, especialmente por el impacto que tiene la llegada de visitantes argentinos en el turismo, el comercio y los servicios de la Región de Coquimbo.

La alta cordillera complicó la apertura

El principal motivo del retraso está relacionado con las condiciones que dejó el invierno en la zona cordillerana. En distintos sectores de la Ruta 41-CH se acumularon cerca de siete metros de nieve, además de registrarse aludes, derrumbes y remociones en masa que dificultaron las tareas de despeje.

En septiembre, las autoridades ya habían advertido que la recuperación de la ruta era uno de los principales desafíos para la nueva temporada. Los trabajos continúan en los sectores donde las condiciones permiten el ingreso de maquinaria.

El biministro Louis de Grange sostuvo que el objetivo es que el paso pueda estar completamente habilitado a comienzos de enero y destacó la importancia que tiene el corredor para la actividad económica de la región.

Por su parte, el gobernador Cristóbal Juliá confirmó que no será posible contar con el cruce durante diciembre y calificó la noticia como negativa para Coquimbo.

Un golpe para el turismo y el comercio

La preocupación de las autoridades chilenas está vinculada principalmente con el movimiento que genera Agua Negra durante la temporada de verano.

Durante la temporada 2025-2026, el paso registró 73.317 cruces de personas y 12.317 vehículos. De ese total, 38.573 correspondieron a ingresos desde Argentina, según las cifras oficiales de la Región de Coquimbo.

El gobernador y representantes del Consejo Regional habían planteado que la apertura en diciembre era importante para favorecer la llegada de turistas argentinos, especialmente desde San Juan, y sostener la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios.

La situación se da además en un contexto económico complejo para la Región de Coquimbo. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas informó una tasa de desempleo del 9,4%, 1,8 puntos porcentuales más que un año atrás, según consignaron las autoridades regionales.

Qué pasará con el Comité de Integración

La nueva fecha también genera interrogantes sobre el Comité de Integración Paso Agua Negra, previsto para los días 2 y 3 de diciembre en La Serena.

La instancia reúne a autoridades argentinas y chilenas para abordar cuestiones relacionadas con conectividad, turismo, comercio e infraestructura. La fecha había sido uno de los argumentos utilizados por las autoridades de Coquimbo para intentar acelerar la apertura del paso antes de diciembre.

Ahora, mientras continúan los trabajos de recuperación de la Ruta 41-CH, el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Coquimbo deberán concentrar las gestiones en alcanzar la habilitación durante enero.

La apertura, de todos modos, dependerá de que las condiciones de seguridad y transitabilidad permitan habilitar el corredor internacional que conecta la Región de Coquimbo con la provincia de San Juan.