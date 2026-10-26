La emoción de volver a jugar, las ganas de avanzar y el aliento de los compañeros marcaron una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, que enfrentó a la Escuela de Comercio Alfonsina Storni de Caucete y al Colegio Don Bosco de Capital. Los dos equipos llegaron con menos nervios que en sus primeras participaciones, pero con la misma ilusión de seguir en carrera por el viaje de egresados a Bariloche.

Por el equipo azul, la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de 5.º 4.ª, estuvo representada por Thiago Carmona y Bianca Moyano. Del otro lado, el equipo naranja del Colegio Don Bosco, de 5.º C, tuvo como participantes a Agustín Peruzzi y Juan Ignacio Carbajal.

Thiago y Bianca contra Agustín y Juan Ignacio representando a sus compañeros. FOTO HUARPE.

Antes de empezar, los chicos de la Escuela Storni contaron que la concentración durante el juego a veces les juega una mala pasada frente a las cámaras: ¡hasta se olvidan de sonreír! Por eso, sus familiares les habían pedido que, si volvían al programa, mostraran un poco más de alegría. También destacaron lo cómodos que se sienten al regresar a UPD.

Los representantes de Don Bosco, en tanto, llegaron emocionados por la nueva oportunidad y con un motivo extra para celebrar: afuera del estudio los esperaba la hinchada del curso, lista para felicitarlos y acompañarlos después de la grabación.

Un marcador que se movió hasta el final

La competencia comenzó con la ruleta de preguntas. El equipo azul acertó en Historia, mientras que el naranja sumó respuestas correctas en Deportes, Geografía y Arte. Así, el primer bloque terminó 3 a 1 a favor de Capital.

En la segunda etapa llegaron los desafíos de Verdadero o Falso y Unir Conceptos. Caucete eligió Geografía y consiguió dos puntos; Capital hizo lo propio con Historia y también sumó dos. Después, los azules eligieron Deportes y lograron tres puntos, mientras que los naranjas apostaron por Ciencia y obtuvieron la misma cantidad. El tablero quedó 8 a 6 para el Don Bosco.

El último bloque exigió rapidez y concentración. En el Tutti Frutti, al equipo azul le tocó la letra E y sumó un punto, mientras que el naranja recibió la M y consiguió ocho. Luego llegó la Lluvia de Preguntas, donde ambos tuvieron que responder a toda velocidad: Caucete acumuló ocho puntos y Capital, 16.

Con cada desafío, la diferencia se fue ampliando y la expectativa quedó puesta en el cierre. Los dos cursos dejaron su marca en el estudio, aunque solo uno podía quedarse con el pase directo a la siguiente instancia.

Finalmente, el Colegio Don Bosco de Capital se impuso por 33 a 15 y avanzó a la ronda de repechaje 3. Así, el equipo naranja continúa en competencia por el gran premio de UPD: el viaje de egresados a Bariloche.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.