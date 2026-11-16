Desde hace 37 años, la Pastoral Carcelaria de San Juan ingresa al Penal de Chimbas para escuchar y acompañar a las personas privadas de la libertad. También acompaña a quienes recuperan la libertad y deben encontrar un lugar en una sociedad que muchas veces los mira a través de sus antecedentes.

Analía Giménez, referente junto a Leandro Santana, Gustavo Tejada y otros servidores, explicó que además de la contención espiritual trabajan en un proyecto para crear una fundación que ofrezca oportunidades laborales a quienes salen del penal o acceden a salidas transitorias.

Después de cumplir una condena, muchos encuentran puertas cerradas cuando buscan empleo y necesitan sostener a sus familias. "Hay muchos chicos que vuelven acá por una cuestión de que mucha gente les suelta la mano", explicó Tejada. Para él, creer en las segundas oportunidades también significa brindar herramientas para trabajar y generar ingresos.

Acompañar más allá de los prejuicios

La pastoral responde, según Giménez, al mandato de Jesús: "Estuve preso y me visitaste". Los servidores ingresan para escuchar, compartir momentos de oración y acompañar también a familiares. En lo espiritual cuentan con el apoyo de los capellanes Martín Reta y Aníbal Sánchez.

La tarea no siempre es comprendida. Jiménez contó que incluso sus propias familias cuestionan por qué visitan a personas detenidas y consideran que pierden el tiempo. "A qué vas, a perder el tiempo", recordó. Frente a esa mirada, sostuvo que cada historia es distinta: hay quienes reconocen sus errores y buscan cambiar y otros que necesitan contención durante el encierro. La pastoral procura acompañar sin reducir a nadie a una etiqueta.

Noelia Álvarez, de 23 años, se sumó porque cree en las segundas oportunidades. En las visitas comparte juegos y conversaciones. Algunos internos esperan esos encuentros porque hace años no reciben visitas de sus familias. "No son lo que los etiquetan, sino que son muchísimo más", expresó. Esos encuentros, dijo, alivian semanas difíciles y recuerdan que siguen siendo personas con capacidades y derechos.

Giménez recordó a una mujer que cumplió una condena de cinco años y que, al recuperar la libertad, recibió acompañamiento y herramientas para conseguir trabajo. Más de cinco años después, según relató, continúa vinculada con la pastoral y comparte su experiencia con nuevos servidores. Para el grupo, ese recorrido demuestra que el acompañamiento puede continuar fuera del penal.

En qué invertirían los $10.000.000

Si gana el Sanjuanino Solidario 2026, la Pastoral Carcelaria destinará los $10.000.000 a avanzar en la creación de una fundación de reinserción laboral. El dinero se utilizaría principalmente para comprar maquinarias y herramientas. También permitiría afrontar gastos legales iniciales, como la personería jurídica y el asesoramiento de abogados y contadores.

El objetivo es ofrecer una oportunidad laboral, generar ingresos y sostener a sus familias, tanto a quienes ya egresaron como a quienes cuentan con salidas transitorias.

Para Tejada, el empleo es una herramienta fundamental para volver a integrarse a la sociedad. La pastoral no desconoce la responsabilidad por los delitos cometidos, pero sostiene que cumplir una condena no debería significar quedar expuesto también a la exclusión. Su proyecto busca que la segunda oportunidad se convierta en trabajo, autonomía y un nuevo comienzo.

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