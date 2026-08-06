Patio Alvear celebra el Mes de las Infancias con juegos y ciencia

Bajo el lema “Pequeños exploradores, grandes aventuras”, Patio Alvear Shopping prepara una agenda especial para celebrar el Mes de las Infancias con propuestas pensadas para que las familias disfruten durante todo agosto.

El centro comercial ofrecerá actividades gratuitas, promociones especiales, espectáculos, talleres y nuevas experiencias vinculadas a la ciencia, la creatividad y la tecnología para que los más chicos puedan aprender mientras se divierten.

Una agenda llena de experiencias para toda la familia

Durante los fines de semana de agosto, los visitantes podrán participar de diferentes propuestas recreativas que tendrán como protagonistas al entretenimiento y la imaginación.

La gran novedad será la llegada de ComparteLAB, un laboratorio recreativo que combina arte, robótica, ciencia y diversión. La iniciativa contará con personal capacitado y buscará acercar a los niños al aprendizaje a través de experiencias interactivas.

La programación comenzará el viernes 7 de agosto a las 19.30, con un taller de slime de Comparte LAB, y continuará el sábado 8 con el show La Chacota y el domingo 9 con un espectáculo de experimentos en el PatioLab.

Durante las siguientes semanas habrá nuevos talleres y actividades como vibrobots, erupción volcánica, batallas BOT y jornadas especiales de slime, además de shows y propuestas gamer para cerrar el mes.

Promociones y premios para celebrar

Además de las actividades, Patio Alvear lanzó una promoción especial para quienes realicen compras en sus locales comerciales.

Con un ticket de compra de $40.000 más $4.000, los visitantes podrán acceder a un coleccionable exclusivo. La propuesta incluye cinco modelos únicos que forman parte de la colección “Pequeños inventores”.

A su vez, los visitantes podrán disfrutar de las promociones comerciales, la gastronomía del patio de comidas y la cartelera renovada de Play Cinema, que contará con estrenos como Spiderman, Paw Patrol, Yo Narciso y Coyote vs Acme, entre otras opciones.

Un mes para descubrir, crear y compartir

Desde Patio Alvear destacaron que la propuesta busca generar un espacio donde los niños puedan vivir nuevas experiencias junto a sus familias, combinando entretenimiento, aprendizaje y momentos compartidos.

Con actividades gratuitas durante todo agosto, talleres innovadores y propuestas para todas las edades, el shopping se prepara para convertirse en un punto de encuentro para celebrar el Mes de las Infancias en San Juan.