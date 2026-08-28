Patio Alvear despide agosto con slime, circo y un torneo gamer

Para cerrar el mes de agosto a lo grande, Patio Alvear Shopping diseñó una agenda especial pensada para el disfrute de los más chicos y la tranquilidad de los grandes. Con propuestas que van desde la estimulación creativa hasta la adrenalina de los videojuegos, el paseo de compras se consolida como el punto de encuentro preferido para las familias sanjuaninas.

Creatividad y magia para el fin de semana

Las actividades arrancan este viernes 28 de agosto a las 19:00 con la presentación en vivo del show de La Chacota. Este aclamado espectáculo circense promete cautivar a grandes y chicos con números de acrobacia, destrezas sorprendentes, magia y un despliegue de burbujas gigantes para llenar la tarde de risas.

Poco después, a las 19:30, tomará lugar el esperado "Día del Slime". A través de tres postas interactivas, los niños podrán elaborar sus propias creaciones personalizadas y llevárselas de recuerdo a casa. Al tratarse de una experiencia con cupos limitados, se requiere inscripción previa en las plataformas del shopping.

Domingo gamer: clásicos retro y torneo de Minecraft

El plato fuerte de la tecnología llega el domingo 30 de agosto a partir de las 19:00, en una jornada orientada a niños desde los 6 años, con entrada libre y gratuita sin necesidad de anotarse previamente.

El espacio estará estructurado en dos sectores bien definidos:

Posta Retro Arcade: Un área de libre acceso para revivir la nostalgia de clásicos eternos como Pac-Man, Mario Bros y Counter-Strike.

Posta Torneo Minecraft: La arena principal donde los participantes competirán por el gran título de la tarde.

Los campeones del torneo no solo se llevarán copas y medallas gamer, sino también increíbles premios cortesía de marcas destacadas del shopping como Entropía, Infozen, Meraky y Play Cinema.

Una oportunidad ideal para compartir en familia, disfrutar del paseo comercial y regalarles a los más pequeños un cierre de mes inolvidable.