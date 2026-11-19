Patio Alvear Shopping se suma al Black Shopping Days con tres jornadas de descuentos, beneficios y actividades gratuitas para el público. La propuesta, impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre y buscará convertir las oportunidades de compra en una experiencia para disfrutar en familia.

Durante las tres jornadas, los locales adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 60% y la posibilidad de pagar en tres cuotas. Además, habrá actividades recreativas, experiencias interactivas y una ruleta con premios para quienes visiten el shopping.

Ruleta con premios y actividades gratuitas

Una de las propuestas estará disponible todos los días, de 19 a 20:30, con una ruleta que permitirá participar por premios de Carioca, Le Parc, Al Mundo, Play Cinema y ComparteLAB. La actividad formará parte de las opciones gratuitas previstas durante el Black Shopping Days.

El viernes 27 de noviembre, a las 19:30, se realizará “Reacción Luciérnaga”, una experiencia a cargo de ComparteLAB para crear líquido fluorescente bajo luz ultravioleta y armar un dije para llevarse. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de este enlace.

El sábado 28, también a las 19:30, será el turno de “Slime Fluo”, una propuesta sensorial para crear slime, jugar y experimentar con luces ultravioletas. Los participantes podrán sumar brillos a sus creaciones y disfrutar de la actividad gratuita organizada por ComparteLAB, con inscripción previa en este enlace.

Un cierre con un show para toda la familia

El domingo 29 de noviembre, a las 19:30, se realizará un show interactivo destinado a toda la familia. Esta actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

Los locales adheridos y los beneficios

Entre los comercios que participan de la propuesta se encuentran Espacio M, Heben, Chimento, Bernata Bocchi, Como Quieres, Trigal & Mimo, Maison, Knauer, Extreme Boardshop, La Martina, Peuque, Ona Saez, Terrazo, Tascani y Tucci.

También se suman Hunuc Huar, Moda Shop, D’Popy, Cardon, Vancouver, Meraky, Del Pilar, Cloe, Chic Kids, Tifra, Q Siete, Buen Origen, Entropía, Portho, Reale y The Coffee Store. Para conocer más información sobre las promociones y los beneficios, se puede consultar la cuenta de Instagram @patioalvearshopping.

Una iniciativa de la Cámara Argentina de Shopping Centers

El Black Shopping Days es impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers, una entidad sin fines de lucro que representa, conecta y acompaña a los centros comerciales del país desde hace más de 35 años. La institución trabaja para promover buenas prácticas, impulsar la profesionalización del sector y generar espacios de diálogo entre operadores, desarrolladores, retailers, proveedores y organismos públicos. Además, la CASC es miembro fundador de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC).