Patitas Sin Hogar lleva 10 años rescatando, recuperando y buscando familias para perros y gatos en situación de calle. Detrás de cada animal hay una historia de abandono, maltrato o enfermedad, pero también una oportunidad de empezar de nuevo. La organización sanjuanina tiene en la esterilización su principal herramienta para combatir la sobrepoblación y, si gana los $10.000.000 de Sanjuanino Solidario 2026, quiere concretar un proyecto que persigue desde sus inicios: tener un quirófano propio para ampliar las castraciones y garantizar la recuperación de los animales.

La ONG cumplió 10 años en mayo de 2026. Actualmente funciona con un grupo pequeño de voluntarios que distribuye las tareas según sus posibilidades. Marilú Garcés es la fundadora y presidenta; Federica Castro se ocupa de la parte administrativa, los convenios y la organización de eventos. Pedro y Cristina alimentan diariamente colonias de perros y gatos en distintos puntos del Gran San Juan. Cristina y Marilú, además, concurren varias veces por semana a los quirófanos de Capital y Santa Lucía con los que la entidad mantiene convenios.

Eduardo Grasso se incorporó en 2018, después de colaborar en el rescate de un galgo que había sido abandonado en muy malas condiciones. Con el tiempo se involucró en la asistencia, recuperación y adopción de animales. Actualmente también gestiona las redes sociales, realiza entrevistas a posibles adoptantes y acompaña el proceso hasta que cada perro o gato llega a su nuevo hogar.

Rescatar, recuperar y conseguir una segunda oportunidad

El trabajo de Patitas Sin Hogar comienza muchas veces en la calle. La organización interviene ante animales enfermos, atropellados, abandonados o camadas que quedaron sin su madre. Gestiona su traslado a veterinarias, los estudios y los tratamientos necesarios. Una vez que reciben el alta médica, comienza otra etapa: encontrar una familia que pueda responder a las necesidades particulares de cada animal.

Uno de los casos recientes que atravesó a Eduardo fue el de Lorenzo, un cachorro que llegó a su cuidado después de haber sufrido abuso sexual por parte de un adulto. El voluntario contó que lo recibió directamente en una veterinaria y que las imágenes del caso y el conocimiento de lo que había atravesado el animal le provocaron una fuerte conmoción emocional. Su recuperación también implicó acompañarlo durante semanas.

Para Eduardo, contar estas situaciones es parte del trabajo de concientización. Considera que ocultar la crueldad impide que la sociedad dimensione el problema y se comprometa con las denuncias. “No hay que tenerle miedo a conocer las cosas por más malas que sean, porque es la manera de poder combatirlas”, sostiene.

La recompensa llega cuando un animal consigue una familia. La organización realiza un seguimiento de las adopciones y mantiene contacto con quienes los reciben. “Con el solo hecho de verlos bien, felices, que están teniendo la vida que merecen, es más que suficiente para nosotros”, explica Eduardo.

En qué invertirían los $10.000.000

La esterilización es el eje central de Patitas Sin Hogar. Sus integrantes consideran que prevenir nuevas camadas es la manera más efectiva de evitar que más animales terminen en situación de calle y abandono.

Por eso, si obtiene el premio de Sanjuanino Solidario 2026, destinará los $10.000.000 a avanzar en la instalación de un quirófano propio. El espacio permitiría realizar castraciones a perros y gatos callejeros y también atender a mascotas de familias que no pueden afrontar los costos de una veterinaria privada.

El proyecto contempla, además, ofrecer horarios complementarios a los de los quirófanos gratuitos del Estado y disponer de un espacio de recuperación posoperatoria. Los animales necesitan aproximadamente una semana de medicación y curaciones después de la intervención. En el caso de los que viven en la calle, devolverlos inmediatamente después de la cirugía no es una alternativa segura. La intención es que puedan permanecer bajo cuidado durante ese período y, cuando sea posible, comenzar el camino hacia una adopción.

Cómo votar a Patitas Sin Hogar

Si querés ayudar a Patitas Sin Hogar, podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

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