Patitas Sin Hogar buscará concretar uno de sus principales objetivos después de consagrarse ganador del Sanjuanino Solidario 2026: instalar un quirófano propio para realizar castraciones y atender a perros y gatos en situación de calle. La organización obtuvo los $10.000.000 del certamen que organiza GRUPO HUARPE y proyecta invertir el premio en un espacio que le permita ampliar su trabajo de protección animal en San Juan.

La iniciativa apunta a responder a una problemática que la entidad enfrenta desde hace diez años: la sobrepoblación de animales y el abandono. Actualmente, sus integrantes trabajan con quirófanos de Capital y Santa Lucía, con los que mantienen convenios, pero contar con instalaciones propias les permitiría organizar más intervenciones y ampliar la capacidad de atención.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el espacio no estaría destinado únicamente a realizar las cirugías. También contemplaría un sector de recuperación posoperatoria para que los animales puedan permanecer bajo cuidado después de ser castrados.

Un quirófano propio para ampliar las castraciones

Desde Patitas Sin Hogar consideran que la esterilización es una de las herramientas fundamentales para evitar nuevas camadas y reducir la cantidad de perros y gatos que terminan en situación de calle. Por eso, buscan contar con un lugar propio que permita realizar intervenciones tanto a animales abandonados como a mascotas de familias que no pueden afrontar los costos de una veterinaria privada.

La propuesta también contempla ofrecer horarios complementarios a los de los quirófanos gratuitos del Estado. De esta manera, la organización espera ampliar las posibilidades de acceso a las castraciones y llegar a más animales.

La recuperación, una parte fundamental del proyecto

Otro de los objetivos es disponer de un espacio donde los animales puedan permanecer después de la cirugía. Según explicaron desde la organización, una castración requiere aproximadamente una semana de medicación, curaciones y cuidados.

En el caso de los perros y gatos que viven en la calle, devolverlos inmediatamente después de la intervención puede representar un riesgo para su recuperación. Por eso, contar con un lugar adecuado permitiría acompañar el proceso posoperatorio y, cuando sea posible, comenzar también el camino hacia una adopción responsable.

Con el premio obtenido en el Sanjuanino Solidario 2026, Patitas Sin Hogar tendrá la posibilidad de avanzar en un proyecto que busca fortalecer su tarea y ofrecer una respuesta más amplia al abandono animal en la provincia.