La llegada del invierno en San Juan ha movilizado nuevamente a los sectores proteccionistas para asistir a la creciente población de animales que viven en la vía pública. La Fundación Patitas Sin Hogar lanzó oficialmente su campaña anual de recolección de insumos bajo una consigna clara: “Para que el frío no duela tanto”. La iniciativa busca recolectar chalecos, mantas, colchoncitos y, fundamentalmente, alimento, debido a que durante los meses invernales los animales requieren una mayor ingesta calórica.

Sin embargo, el trabajo de las voluntarias se enfrenta a un obstáculo recurrente y doloroso: el robo de los elementos de abrigo que se les colocan a los perros callejeros. Marilú Garcés, integrante de la fundación, denunció que no solo desaparecen los chalecos, sino también las cuchas fabricadas con cajas y bolsas de alimento que instalan en zonas como Chimbas.

“Hacer hincapié en que ellos no tienen más que eso, o sea, que es un poco de empatía con el que no tiene absolutamente nada”, reclamó la proteccionista a DIARIO HUARPE.

Una crisis de abandono

El panorama en las calles sanjuaninas se ha visto agravado por un incremento notable en la cantidad de mascotas descartadas por sus dueños. Según el diagnóstico de la fundación, este fenómeno responde a una combinación de falta de responsabilidad, insuficientes campañas de castración municipal y el impacto de la crisis económica.

“La situación económica también está difícil porque te dicen: 'No los puedo mantener', y en la calle que se lo rebusquen”, relató Garcés sobre los argumentos de quienes dejan a sus animales en veredas o baldíos.

La referente destacó que el abandono tiene, además, un fuerte componente de discriminación por género, ya que las hembras son las menos adoptadas y las más propensas a ser tiradas a la calle cuando están en celo o preñadas. “Eso también es violencia”, sentenció la voluntaria al describir cómo aparecen perras con sus cachorros abandonados a su suerte en plena temporada de frío.

Todo por los animales sintientes

Frente a esta realidad, desde Patitas Sin Hogar apuestan a la educación de las nuevas generaciones para transformar el paradigma cultural sobre el trato animal. La organización promueve la enseñanza de la "ley de sintiencia" en las escuelas, un concepto que reconoce que los animales poseen la capacidad de experimentar sensaciones y emociones de manera similar a los humanos.

“Los animales sufren igual que nosotros, sufren el frío, el hambre, la sed, el calor, el maltrato”, enfatizó Garcés.

En este sentido, recordaron que la necesidad de abrigo es crítica incluso para aquellos animales que son esterilizados, ya que tras la intervención quirúrgica su temperatura corporal desciende considerablemente. Por ello, las mantas son un recurso vital que la fundación distribuye permanentemente entre los voluntarios que realizan estas tareas.

Cómo colaborar

Para centralizar las donaciones de mantas, ropa para perros o alimento (tanto para perros como para gatos), la fundación ha puesto a disposición el número telefónico 264 5 17 88 17. A través de este contacto, se coordinará la entrega de los insumos que serán destinados principalmente a las zonas más críticas de Chimbas y alrededores. “Es una tarea que nunca, lamentablemente, nunca se termina”, concluyó la proteccionista.

Flyer de difusión. (Gentileza)