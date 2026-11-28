Patitas Sin Hogar se consagró ganador del Sanjuanino Solidario 2026 con un total de 14 puntos y obtuvo el primer puesto de la décima edición del certamen organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino. La organización, representada por Eduardo Grasso, recibió el premio de $10.000.000, que buscará destinar a concretar uno de sus principales objetivos: contar con un quirófano propio para atender y esterilizar animales en situación de calle.

En el podio, el segundo puesto fue para Patricia Rossomando, de la Asociación Voces, con 12 puntos mientras que el tercer lugar quedó en manos de Analía Giménez, de la Pastoral Carcelaria con 10.

María Dolores Galdeano, de AReNa, ocupó el sexto puesto y Sandra Pérez, de Posibilidad para Todos, el séptimo. En los puestos cuarto y quinto quedaron Fabricio Valenzuela, de Boxing San Juan, y Juan Ariel Aguilera, de Que Todos Seamos Uno. Javier López, de Conducción Solidaria, y Marta Cuadra, de De las Manos de Paula, entre Hilos y Libros, ocuparon los puestos octavo y noveno, respectivamente, con cinco puntos. El décimo lugar fue para Graciela Valderrama, del Merendero Señor de la Misericordia.

La definición se conoció este viernes 27 de noviembre durante la gala realizada en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Allí se reunieron los diez finalistas de una edición especial que celebró los diez años del Sanjuanino Solidario y reconoció el trabajo de personas y organizaciones que ayudan a distintas comunidades de San Juan.

La elección del ganador contempló tres instancias: el voto del jurado, la votación online y la participación del público durante la Fiesta Nacional del Sol. Las tres modalidades fueron tenidas en cuenta para definir el puntaje final del certamen.

Patitas Sin Hogar lleva una década dedicada al rescate, la recuperación y la búsqueda de familias para perros y gatos abandonados. Su trabajo incluye la atención veterinaria de animales enfermos o atropellados y la promoción de adopciones responsables.

El proyecto que buscará concretar con los $10 millones

El principal objetivo de la organización es instalar un quirófano propio que permita ampliar las castraciones de animales en situación de calle y también atender a mascotas de familias que no pueden afrontar los costos de una veterinaria privada.

Durante la presentación de su proyecto en la gala, Grasso explicó por qué considera que la esterilización es fundamental para enfrentar el abandono animal en la provincia. "La esterilización es la vía ética por excelencia para combatir la sobrepoblación animal que hay en la provincia, que es uno de nuestros grandes problemas", sostuvo.

Además, señaló que, después de diez años de experiencia en el rescate y cuidado de animales, contar con un espacio propio permitiría ofrecer una respuesta más amplia a esta problemática.

"Con nuestro propio quirófano podremos brindar una solución, una respuesta eficaz para este problema que aqueja no solo a los animales, sino también a nosotros y al medio ambiente", expresó Grasso.

El proyecto contempla realizar intervenciones quirúrgicas y disponer de un espacio de recuperación posoperatoria. Esto es especialmente importante para los animales que viven en la calle, ya que después de una castración necesitan medicación, curaciones y cuidados durante varios días.

Los otros finalistas del Sanjuanino Solidario 2026

La décima edición reunió a diez proyectos que trabajan en distintas áreas sociales.

Patitas Sin Hogar – Eduardo Grasso. Asociación Voces – Patricia Rossomando. Pastoral Carcelaria – Analía Giménez. Boxing San Juan – Fabricio Valenzuela. Que Todos Seamos Uno – Juan Ariel Aguilera. AReNa – María Dolores Galdeano. Posibilidad para Todos – Sandra Pérez. De las Manos de Paula, entre Hilos y Libros – Marta Cuadra. Conducción Solidaria – Javier López. Merendero Señor de la Misericordia – Graciela Valderrama.

Con diez años de trayectoria, el Sanjuanino Solidario volvió a poner en primer plano historias de compromiso y trabajo comunitario. En esta edición, el reconocimiento principal quedó en manos de Patitas Sin Hogar, que ahora tendrá la oportunidad de avanzar con un proyecto destinado a mejorar la vida de cientos de animales.