FNS Forum abordará los cambios que atraviesa el mundo laboral con una charla de Patricia Jebsen, mentora, oradora y especialista en transformación digital. La actividad será el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22, en el Teatro del Bicentenario, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

Jebsen será una de las speakers de las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026, junto a Lara López Calvo y Santiago Siri. Las entradas serán gratuitas, con inscripción previa, y el formulario para participar será difundido próximamente.

La exposición de Jebsen llevará como eje “Cuatro generaciones bajo el mismo empleo”, una propuesta que plantea analizar cómo cambiaron las formas de trabajar y las relaciones dentro de las organizaciones.

Una mirada sobre las nuevas formas de trabajar

La presentación tendrá una duración de 40 minutos y luego habrá un espacio de 20 minutos destinado a las preguntas del público.

El eje estará puesto en los cambios y continuidades que atraviesan los espacios laborales frente a la incorporación de nuevas tecnologías y la convivencia de distintas generaciones dentro de una misma organización.

Jebsen cuenta con formación en Relaciones Públicas, Marketing, Administración de Empresas y Comunicación Corporativa. También realizó un programa ejecutivo sobre transformación digital e innovación en la University of Cambridge.

Su trayectoria estuvo vinculada principalmente con el comercio electrónico y los negocios digitales. Ocupó cargos gerenciales en empresas como Cencosud, Falabella, CMD y Mercado Libre, además de desempeñarse como gerente general de Beat en Argentina y Chile y de Rappi en Argentina y Uruguay.

Su recorrido en el comercio electrónico

Jebsen también tuvo un rol destacado en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), donde fue vicepresidenta, presidenta y presidenta honoraria.

Durante su gestión al frente de la entidad se impulsaron iniciativas como el primer Cyber Monday y Hot Sale en Argentina, además de los primeros estudios nacionales sobre comercio electrónico.

Actualmente, también desarrolla actividades vinculadas con la formación y la educación. Es docente y oradora en distintas universidades y dirige el Programa de Negocios Digitales de la Universidad Torcuato Di Tella.

Su participación será uno de los ejes del FNS Forum 2026, una propuesta que buscará poner en discusión el impacto de la tecnología, la innovación y las nuevas dinámicas laborales.