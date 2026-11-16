Hace 20 años, Patricia Rossomando, acompaña a personas con discapacidad, familias que atraviesan problemas de salud y víctimas de violencia. A través de la asociación VOCES busca ampliar esa tarea con asesoramiento gratuito y una red de asistencia. Si obtiene los $10.000.000, creará una sede de atención y un banco de elementos de apoyo para niños con discapacidad.

Para Patricia Rossomando la solidaridad no siempre empieza con una donación. A veces comienza con un teléfono que suena a cualquier hora, una madre que necesita ser escuchada o una familia que no sabe cómo reclamar un tratamiento médico que su hijo necesita. Desde hace aproximadamente 20 años, acompaña a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y encontró en esa tarea una forma de vida.

Su recorrido comenzó mucho antes de que existiera una organización. Durante años realizó campañas, colectas y distintas acciones para ayudar a personas con discapacidad, niños con patologías severas y familias que necesitaban asistencia. También permaneció siete años en una comunidad de 25 de Mayo, donde participó en la creación de un comedor y en la enseñanza de oficios.

Allí construyó vínculos que todavía conserva. Los niños que conoció cuando eran pequeños crecieron y hoy siguen acercándose a saludarla. Ese contacto cotidiano con las desigualdades también la enfrentó a situaciones difíciles, especialmente aquellas relacionadas con la vulneración de derechos de las infancias. Fue entonces cuando decidió retomar sus estudios de Abogacía, una carrera que había dejado pendiente, para sumar herramientas que le permitieran defender y acompañar a quienes necesitaban respuestas.

Hoy impulsa VOCES, Voluntad Organizada Contra la Exclusión Social, una asociación en formación que busca brindar asesoramiento jurídico gratuito a personas que atraviesan situaciones de violencia familiar y, especialmente, acompañar a personas con discapacidad y sus familias.

Qué hacen y cómo acompañan a quienes necesitan ayuda

La tarea de Patricia combina escucha, orientación y gestiones concretas. Asesora a familias sobre derechos vinculados con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), prestaciones médicas y coberturas de salud. También realiza presentaciones administrativas, pronto despacho y denuncias ante Defensa del Consumidor cuando las respuestas de organismos u obras sociales no llegan.

Detrás de cada consulta hay una realidad diferente. Puede ser una familia que necesita viajar para que un niño reciba tratamiento, una persona que espera una prestación o padres que se endeudan para conseguir insumos que deberían estar cubiertos. En muchos casos, el problema no es solamente la falta de recursos, sino el desconocimiento de los derechos y de los caminos disponibles para reclamarlos.

Patricia intenta que nadie tenga que atravesar esos procesos en soledad. Su acompañamiento también incluye campañas solidarias y la búsqueda de elementos básicos para quienes no pueden esperar los tiempos burocráticos.

En esa tarea se sumó Horacio, quien colabora con las consultas y las actividades de la asociación. Reconoció que llegó con cierto descreimiento, después de años de observar cómo se repetían las mismas necesidades sociales. Sin embargo, el contacto con las personas que Patricia acompaña le permitió recuperar la convicción de que una acción pequeña puede producir un cambio concreto.

En qué invertiría los $10.000.000 del Sanjuanino Solidario

Si resulta elegida, Patricia irá por una sede pequeña donde puedan recibir a las familias, brindar asesoramiento jurídico y organizar las actividades de acompañamiento. Allí también funcionaría un banco de elementos de apoyo para niños con discapacidad.

La propuesta contempla recuperar y poner a disposición elementos que otras familias ya no utilizan porque sus hijos crecieron, como bipedestadores, andadores y sillas de ruedas. De esa manera, un recurso que dejó de ser necesario para un niño podría convertirse en una solución para otro.

Los $10.000.000 representarían así la posibilidad de pasar de una tarea sostenida durante años con recursos personales y colaboración comunitaria a una estructura con mayor capacidad de respuesta.

Cómo votar a VOCES

Si querés ayudar a VOCES (Voluntad Organizada Contra la Exclusión Social), podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

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