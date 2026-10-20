Paula Chaves atrapó a su esposo besando a otra famosa y hay crisis

En el programa Sería Increíble de Olga conducido por Nati Jota, los protagonistas Paula Chaves y Pedro Alfonso protagonizaron un divertido cruce al recordar viejos tiempos laborales. La charla giró en torno a las grabaciones de tiras donde el productor compartió románticas escenas junto a Natalie Pérez. Lejos de esquivar el pasado, la modelo recordó con humor e incomodidad aquella época de su vida.

Paula Chaves admitió que en ese momento le molestaba ver las escenas románticas porque estaba recién parida y en su casa con la bebé. Además, la modelo criticó con ironía el desempeño actoral de su marido al asegurar que era un inexperto. Por su parte, Natalie Pérez intervino para explicar que aquellas situaciones resultaban incómodas para todos los actores involucrados.

Pedro Alfonso intentó defenderse de las acusaciones al recordar que llegó a la ficción directamente desde El Bailando sin experiencia previa. El productor explicó que se puso muy nervioso al leer el guion y agradeció la ayuda de su compañera. Sin embargo, la tensión aumentó cuando la modelo reveló detalles de una escena grabada dentro de un auto y expuso los nervios de su pareja.

La situación escaló cuando el productor le reclamó a su esposa que lo trataba de mal actor frente a todos los presentes en el estudio. Lejos de frenar, Paula Chaves redobló la apuesta y le consultó directamente a Natalie Pérez sobre las técnicas de besos de su marido. Sin dudarlo, la actriz respondió con un tajante no y desactivó las dudas sobre aquel viejo rodaje televisivo.