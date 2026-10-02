Paula Chaves contó que salvó de la tragedia a la hija de Marcela Kloosterboer

Paula Chaves y Marcela Kloosterboer rememoraron durante un paso por los estudios de Urbana Play un episodio límite que tuvo lugar en la localidad de San Andrés de Giles. Las actrices compartían una jornada al aire libre con sus respectivas familias cuando una travesura infantil desató la preocupación y alteró por completo la calma del lugar.

El hecho se originó mientras los niños jugaban a la sardina boba. La pequeña Juana, hija de la actriz, decidió ocultarse en un sitio insensato. Ante la prolongada ausencia, Pedro Alfonso apareció para dar una noticia inquietante a su esposa: "Pau, Juana está adentro del freezer".

La advertencia generó un ataque de angustia en la conductora, quien imaginó los peores escenarios ante la posibilidad de un accidente doméstico. "El freezer, ¿entendés? Electricidad, aguita, la nena descalza, el freezer que de adentro no abre", sostuvo Paula Chaves ante el temor constante de un desenlace grave.

Por su parte, la respuesta de la madre de la niña resultó opuesta y relajada. "Yo no veo nada de todo ese peligro... Y bueno, ¿qué tiene que esté en el freezer? Ella ve un montón de peligros y a mí no me parecía tan grave", expresó para restarle dramatismo a la situación.

La marcada diferencia en la forma de afrontar la crianza provocó que la experiencia escalara en tensión para la modelo. "Me expuso. Yo estaba casi hiperventilada", manifestó la presentadora respecto al nivel de ansiedad atravesado durante la búsqueda.

Finalmente, el cruce de visiones expuso las posturas contrapuestas que mantuvieron ambas durante el desarrollo de las actividades familiares. "Me siento muy expuesta en las situaciones en que ella se toma todo a la ligera y para mí todo es tremendo", concluyó sobre el recuerdo compartido en el medio radial.