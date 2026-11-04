Paula Chaves contó que tiene que operarse: el desesperado pedido

Paula Chaves comunicó mediante sus redes sociales que debe someterse a una intervención médica y compartió con todos sus seguidores los chats privados que mantuvo tanto con el cirujano como con el anestesiólogo previo al procedimiento.

La reconocida modelo y conductora explicó que atraviesa un profundo temor vinculado a la posibilidad de quedar atrapada sin poder despertar tras recibir sedación general, motivo por el cual decidió anticiparse y consultar directamente a los profesionales encargados de su salud para buscar una alternativa que le brinde mayor tranquilidad emocional.

Bajo la frase "En un nuevo capítulo de mis fobias: me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo", Paula Chaves inició las capturas del intercambio de mensajes. En el diálogo con el especialista escribió: "Hola. Soy Pau Chaves, ¿cómo estás? Me pasó tu tel el Dr que me va a operar, no sé si estás en tema". Luego de la confirmación del profesional, la figura pública agregó: "No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar", dejando al descubierto la inquietud que atravesaba en ese momento.

Sin quedarse únicamente con esa gestión previa, la famosa decidió dirigirse de forma directa al cirujano responsable de la práctica quirúrgica. Con tono humorístico comentó: "Ahora fui por el médico, NI UN LÍMITE TENGO", y le envió un mensaje contundente diciendo: "Haceme anestesia local, te lo ruego, voy a seguir postergándolo por mi pánico sino". La respuesta del doctor no tardó en llegar para llevarle calma: "Jajaja. Sí, obvio, no es problema. Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada".

Para respaldar su pedido ante el cirujano y restarle dramatismo a sus conocidos miedos, Paula Chaves recordó su experiencia previa durante la maternidad y expresó: "Parí sin anestesia, esto no puede ser peor".

El profesional de la salud coincidió de inmediato con la observación al responderle: "Olvidate, ni comparación", logrando así que la conductora pueda afrontar el procedimiento en la mano con la variante de anestesia local que solicitó para su tranquilidad.