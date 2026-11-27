Paula Chaves, José María Listorti, Luli González, Melian, Mortedor, Evelyn Botto y Mario Pergolini forman parte del entramado mediático detrás de una de las desvinculaciones más comentadas del año en el streaming. A mediados de temporada, la modelo abandonó entre lágrimas la conducción de Tapados de Laburo en el canal OLGA asegurando que priorizaría la remodelación de su casa y nuevos rumbos laborales.

Sin embargo, el paso de los meses permitió conocer el trasfondo real de aquella decisión. En una charla sincera con José María Listorti en el ciclo Blender, la conductora aclaró que el equipo técnico y los integrantes de la señal eran "bárbaros", pero deslizó una contundente definición sobre su bienestar laboral al afirmar: "El primer año estuvo muy bueno. Yo no me quedo en lugares donde no la pase muy bien".

La falta de sintonía con los cambios artísticos del envío resultó determinante para dar un paso al costado. "Yo ya no me estaba sintiendo cómoda, me estaba costando mucho meterme en los temas y hablar de ciertas cosas. Sentía que estaba frenando al resto que, tal vez, tenía que ir para un nuevo rumbo con la nueva gente que estaba", detalló sobre la dinámica grupal que se había generado.

A esta incomodidad se sumaron situaciones puntuales al aire y una clara postura frente a la exigencia de adaptarse a los códigos actuales del medio. "No me causaba gracia. me tenía que empezar a aggiornar a un formato nuevo y no estoy en una edad para forzar cosas", sentenció, recordando además el tenso momento vivido con Melian, una de las incorporaciones del ciclo, tras comentar que su perra llevaba ese mismo nombre.

Pese a que su paso por el programa le valió una nominación como "Mejor Dupla" junto a Luli González en los premios Martín Fierro, la presentadora priorizó su autenticidad por sobre el éxito profesional. "Quiero laburar de lo que me haga sentir bien y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo", concluyó para cerrar definitivamente esa etapa en su carrera.

La partida de la conductora no fue un hecho aislado dentro de la estructura de Tapados de Laburo. Tiempo después se sumaron las bajas del streamer Mortedor y de Evelyn Botto, quien decidió enfocarse en Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini, aunque mantuvo su continuidad dentro de la misma señal como parte del equipo de Mi primo es así.