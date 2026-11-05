Paula Chaves se prepara para afrontar una intervención quirúrgica en una de sus manos que genera gran preocupación en su entorno pero el verdadero problema pasa por otro lado. La reconocida modelo y conductora compartió a través de sus redes sociales los detalles de la charla previa que mantuvo con los especialistas médicos encargados de intervenirla quirúrgicamente en los próximos días.

Lejos de centrar la atención únicamente en la operación programada la famosa conductora dejó al descubierto una profunda fobia personal relacionada con la anestesia. Mediante la publicación de capturas de pantalla de sus conversaciones privadas con los profesionales de la salud reveló el desesperado pedido que les hizo para evitar atravesar momentos de extrema angustia.

En medio de sus declaraciones públicas la artista confesó sin filtro alguno que su mayor terror consiste en la posibilidad de no despertar después de recibir la medicación necesaria. “En un nuevo capítulo de mis fobias. Me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, escribió la propia Paula Chaves al exponer la captura de su chat personal donde le expresó abiertamente al médico especialista que le genera pavor quedar atrapada sin poder despertar.

Ante este panorama tan complejo la figura pública consultó directamente la alternativa de recibir anestesia local para evitar por completo el procedimiento general que tanto la paraliza. Del mismo modo reconoció que si esa variante médica no estuviera disponible probablemente seguiría postergando la intervención quirúrgica debido al profundo miedo que le provoca enfrentar esa instancia en el quirófano.

Para llevarle absoluta tranquilidad y calmar sus nervios el profesional médico le respondió de manera inmediata asegurándole que harían todo tal como ella prefiriera y garantizándole que la práctica no le provocaría ningún tipo de dolor. A pesar de la tensión lógica del momento la mediática recurrió también a su habitual sentido del humor para recordar que en el pasado trajo un hijo al mundo sin asistencia farmacológica y remarcó con picardía que la situación actual no puede ser peor que aquello.