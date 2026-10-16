Paula Chaves explotó de bronca tras una fuerte denuncia en su contra

Durante un evento exclusivo, Paula Chaves conversó con el programa Desayuno Americano sobre su vínculo actual con Zaira Nara. La conductora confirmó que dejaron atrás el distanciamiento que tenían desde hacía un tiempo y remarcó que mantienen una comunicación fluida. Sobre este acercamiento, la modelo expresó: "Con Zaira está todo bien, hablamos hace cuatro días. Estamos muy tranqui".

En la misma entrevista, la esposa de Pedro Alfonso desmintió de forma tajante las versiones de Pepe Ochoa sobre una pelea con Mery del Cerro. Visiblemente molesta con los trascendidos falsos sobre su grupo cercano, la presentadora aseguró que con Mery se reunieron a comer al día siguiente de las especulaciones y que no existió ningún conflicto entre ellas.

Al referirse al impacto de estas noticias en su cotidianidad, la modelo no ocultó su indignación frente a las cámaras y declaró: "Era mentira, al día siguiente estábamos las dos comiendo. Cuando salen estas cosas trato de que no me afecte, que no me enoje. Pero cuando es algo que es tan mentira me rompe los ovarios, la verdad".

Para finalizar, la artista exigió que dejen de atribuirle disputas mediáticas con sus amistades y reiteró: "Solamente lo que hago es desmentir, nunca nos peleamos con Mery. Estoy harta de que me instalen que me peleo con todas. No me peleo con nadie". Además, justificó que las diferencias son parte natural del paso del tiempo en las personas.

Sobre su historial de relaciones personales, detalló: "Solamente me distancié de personas que no eran de mi círculo íntimo, con la única que me distancié que era muy de mi círculo íntimo fue con Zai, y también tuvimos nuestras razones". Como cierre de su descargo, sintetizó: "No me rompan más con que yo soy la que me peleo porque le pasa a todo el mundo en la vida. Vamos creciendo, te vas alejando, después te volves a unir: es la vida misma".