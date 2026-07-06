Paula Chaves: "Guardé la placenta cuatro años en un freezer"

Durante su paso por el programa Otro día perdido conducido por Mario Pergolini la modelo Paula Chaves compartió una vivencia personal relacionada con el nacimiento de su hija Filipa,. La conductora sorprendió al público al detallar que mantuvo la placenta en refrigeración durante un largo periodo,. Al respecto la invitada manifestó que "Estuve cerca de comerme la placenta. La guardé cuatro años en un freezer" ante el asombro de los presentes.

La esposa de Pedro Alfonso recordó el momento exacto del parto y la decisión inmediata que tomó en aquel entonces,. Según su relato cuando ocurrió el alumbramiento la situación fue particular. "Sale mi hija Filipa, me la pongo en el pecho, sale la placenta y le preguntan a Pedro qué hacer. Él no sabía qué decir y yo dije: 'Guárdenla'. Me llevé la placenta en una bolsita" explicó sobre el inicio de esta historia.

Con el paso del tiempo la conservación del órgano se volvió una prioridad dentro de la organización de su hogar. Chaves comentó que se encargaba personalmente de advertir a quienes tenían acceso al electrodoméstico para evitar accidentes. La conductora relató que "Yo avisaba a todos: 'Cuidado que está la placenta'. Estuvo mucho tiempo guardada y cuidada" asegurando que no fue una determinación tomada al azar.

Sin embargo el desenlace de esta situación no fue el esperado por la familia. Durante una jornada de mantenimiento doméstico el personal encargado de la higiene descartó el contenido sin conocer su importancia. La modelo recordó con tristeza ese episodio y admitió que "En una limpieza de freezer me la tiraron. Lo que lloré" debido a que sus planes originales se vieron truncados,.

Finalmente la conductora dio a conocer cuál era el propósito de mantener el material biológico guardado por tanto tiempo. El objetivo final era realizar un acto simbólico que no pudo concretarse. "Mi idea era plantar un árbol, pero me la tiraron" concluyó Chaves sobre el cierre de la entrevista en el ciclo radial.