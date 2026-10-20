Paula Chaves quebró en llanto y crecen los rumores de crisis con su marido

El Día de la Madre se convirtió en una jornada inolvidable para Paula Chaves, quien compartió la intimidad de la celebración familiar junto a su esposo Pedro Alfonso y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. Sin embargo, la modelo y conductora no pudo evitar quebrarse en llanto ante la presencia de sus papás, Miguel Chaves y Alejandra, quienes llevan muchos años separados. La artista abrió su corazón en las redes sociales para mostrar el motivo exacto de su profunda conmoción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paula Chaves subió una postal entrañable donde aparece abrazada a sus hermanos, Delfina Chaves y Gonzalo Chaves, acompañada por sus progenitores. La imagen en blanco y negro inmortalizó la felicidad de todo el grupo reunido en esta fecha tan significativa. Para coronar la publicación de ese encuentro único, la presentadora de televisión eligió una frase contundente y afectuosa: "Familia siempre".

La conmoción de Paula Chaves creció con el correr de las horas al ver a Miguel y Alejandra nuevamente juntos en el mismo lugar. En una foto posterior, la conductora quedó ubicada en el medio de ambos mientras recibía besos en las mejillas de parte de sus dos padres. Ante semejante muestra de afecto, ella preguntó a sus seguidores: "¿Está bien tener 42 años y emocionarme de ver a mis papás juntos?".

La historia entre Miguel y Alejandra carga con un trasfondo complejo que la propia figura televisiva reveló en anteriores oportunidades. Luego del divorcio posterior a criarlos junto a Delfina y Gonzalo, la madre de la modelo atravesó una etapa de mucha dificultad personal. Por esa razón, volver a disfrutar de un abrazo compartido significó un momento reparador para Paula Chaves, quien decidió inmortalizar esa escena y mostrar su faceta más sensible.