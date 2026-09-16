Paula Chaves y los avances de su nueva casa: mármol y ventanas al jardín

La renovación completa de la amplia vivienda donde convivirán Paula Chaves y Pedro Alfonso entra en su etapa culminante. Tras casi un año de trabajos continuados en la propiedad, la modelo optó por difundir en sus plataformas digitales un trayecto detallado que expone las transformaciones estructurales del inmueble.

A lo largo de la filmación difundida en sus historias de Instagram, la presentadora recorrió las habitaciones y exhibió las novedades técnicas de la edificación. "Ya lo voy a hacer más prolijo al house tour, pero ahí vamos", escribió sobre el material gráfico.

La residencia se caracteriza por sus áreas anchas e interconectadas que privilegian la luz natural y el concepto abierto para el día a día. En el apartado estético sobresalen el tono marfil, los acabados en madera cálida y una mesada de mármol en el sector de la cocina. El diseño abarca múltiples niveles vinculados mediante una escalera principal con peldaños de madera, sumado a ventanales de gran porte que conectan el espacio interior con el parque.

La dinámica del proyecto incluye a sus 3 hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, quienes aprovechan el terreno en obras. Un registro audiovisual captó a los menores divirtiéndose sobre una elevación de tierra en el patio.

"Lo bueno de esto es que me puedo mudar con el jardín así. De hecho, me voy a mudar con el jardín así", dijo la conductora respecto al estado del área exterior.

Durante el juego de los pequeños, la ropa blanca de su hija mayor terminó manchada. "Que jueguen es un re entretenimiento para ellos. Ay, el buzo blanco, gordi... ¡Olivia! Bueno, respiro y agradezco", agregó Paula Chaves al valorar el esparcimiento infantil por encima del cuidado de la vestimenta.