Paula Chaves y Mery del Cerro peleadas a muerte: Zaira Nara fue la culpable

La relación entre Paula Chaves y María del Cerro, cuya amistad comenzó hace años durante su participación en el programa Super M, atraviesa un momento de distanciamiento. Según reveló el panelista Pepe Ochoa en el ciclo televisivo LAM, transmitido por América TV, el vínculo afectivo entre las modelos se habría deteriorado de manera drástica en el último tiempo.

Los rumores sobre esta fractura cobraron fuerza recientemente cuando las hijas de ambas celebraron sus respectivos cumpleaños en el mismo día y llamó la atención pública la total ausencia de saludos o interacciones mutuas en las plataformas digitales. Al respecto, el panelista agregó que "Cumplieron años y no hubo ningún gesto de un lado ni del otro".

Ochoa profundizó en las razones detrás de este distanciamiento y señaló que existen actitudes específicas de Chaves que desencadenaron la situación. Al respecto, el panelista afirmó que "Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, su divismo en el último tiempo. A María hay muchas actitudes de ella que no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira Nara en el medio".

Además, reiteró que "A María hay muchas actitudes de ella que no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira Nara". El integrante del programa también sumó otros detalles sobre la postura de Del Cerro al revelar que "Está todo podrido, no va a haber vuelta atrás. María prefiere otro tipo de amistades y tener otro tipo de vínculo, uno más real". Ante esta revelación, el conductor Ángel de Brito recordó que Chaves ya había tomado distancia previamente de otras figuras del medio como la propia Zaira Nara y Ximena Capristo.

Tras la difusión de estas versiones, la esposa de Pedro Alfonso se comunicó de forma directa con el conductor del programa para desmentir categóricamente el conflicto. En su descargo, la modelo expresó "No me peleé, ¿qué dicen?" para negar cualquier tipo de rispidez con su colega.

Sin embargo, Ochoa se mantuvo firme en su postura y defendió la información obtenida a través de diversas fuentes del entorno cercano a Del Cerro. Frente a la desmentida de la protagonista, el panelista replicó con ironía "Bueno, un beso" e insistió con convicción al manifestar que "El tiempo dirá". Actualmente, las modelos llevan u