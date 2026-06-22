Paula Chaves y sus inseguridades: “Me da vergüenza estar en bikini”

Paula Chaves compartió una reflexión profunda sobre su imagen personal en el programa Tapados de Laburo de la plataforma OLGA. La modelo y conductora analizó cómo los cambios físicos posteriores a la maternidad conviven con las demandas estéticas actuales. A pesar de su trayectoria profesional, la esposa de Pedro Alfonso admitió que todavía transita procesos de inseguridad vinculados al paso del tiempo y a las comparaciones con su apariencia anterior.

La presentadora explicó que el contraste con su etapa de mayor exposición en el modelaje influye en su bienestar presente. Durante la charla, Chaves manifestó que "habiendo estado en el mundo de la moda y habiendo visto mi cuerpo hegemónicamente, magra y flaca, a una determinada edad, hoy muchas veces me da vergüenza estar cómoda en la playa con un traje de baño". Esta situación se ve potenciada por la mirada externa de quienes comparan su figura actual con la de años atrás, cuando mantenía rutinas físicas de gran intensidad frente a las cámaras.

Su hija mayor, Olivia, es el motivo principal por el cual intenta transformar estas percepciones. Chaves busca transmitir un mensaje de aceptación para proteger la salud mental de la niña por encima de sus propios miedos.

Al respecto, aseguró que "trato de demostrarle a mi hija y voy con una microbikini, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija. Quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá que no se avergüenza de mostrar su cuerpo".

Las redes sociales también representan un espacio de vulnerabilidad debido a los comentarios agresivos sobre su peso. La modelo reveló que suele recibir críticas negativas, especialmente al compartir imágenes con ciertas prendas.

Según relató, "tengo panza y a veces me avergüenza mostrarlo, porque me pongo un conjunto blanco y empiezan a decir que parezco una heladera o que estoy embarazada". Estas opiniones alimentan una contradicción interna entre sus sentimientos y la imagen positiva que busca construir.

Pese a estas dificultades, Paula Chaves eligió valorar el proceso biológico que atravesó. Aunque reconoció que "me da vergüenza estar con una bikini, pero le quiero demostrar a mi hija que mi cuerpo es hermoso como es", concluyó con una mirada amorosa hacia su realidad. La conductora cerró su intervención afirmando que "por haber tenido a mis tres hijos tengo el cuerpo hermoso que tengo", reivindicando su aspecto actual como resultado de su historia familiar.