Paula Maffia se presentara en el festival GRL PWR este sábado en el Konex

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantautora Paula Maffia, que este año editó el elogiado disco "Polvos", será una de las animadoras de la edición porteña del festival GRL PWR que se realizará el 14 de diciembre en la Ciudad Cultural Konex, y consideró que las mujeres músicas "estamos generando una vanguardia donde se nos empieza a legitimar".



La cantante que formó parte de La Cosa Mostra, Boca de Buzón y Las Taradas publicó su segundo disco solista, es una referente de la presencia femenina en los escenarios y este año formó parte del proyecto de Ley de cupo femenino en festivales.



"Polvo” tiene diez canciones, entre ellas un cover de “Canción para bañar la luna” de María Elena Walsh, y fue editado por el sello Goza Records que dirige Barbi Recanati con la radio Futurock.



Las puertas del Konex, ubicado en Sarmiento 3131, se abrirán a las 15.30 de este sábado para una jornada que animarán desde un principio Melanie Williams, las cordobesas Tranki Punki, Six Sex, HTML, Luanda y Loli Molina.



También actuaran la brasileña Laysa, la mexicana Julieta Venegas y el cierre estará a cargo de la rapera argentina Sara Hebe.



En Paralelo estarán Charo López y su stand up, talleres de Twerk por Tati Dume, Astromostra, taller de Autodefensa por Vivi González, Femiferia, collage con Flor Meije, y proyección del documental La Matria.



A partir de la medianoche, la fiesta se trasladará a Uniclub, ubicado en Guardia Vieja 3360, con las DJ's La Coneja China, Nen3ca, Amora Ga y Macha Kiddo, desde Costa Rica.



Maffia charló con Télam sobre feminismo y arte:



T:- Este fue un año de nominaciones, muchos elogios al disco y a su vez estás con muchos proyectos. ¿Qué está pasando con lo paralelo?



PM:- Algo que me parece que hizo que mi carrera solista remontara notablemente este año fue que por primera vez en mi vida dejé de repartirme y me dediqué de lleno a esto. No fue por una cuestión estratégica, soy muy poco estratégica y me entrego a mis pasiones, sino que simplemente con Las Taradas decidimos tomarnos un año sabático para descansar. Todas tenemos proyectos de diversas índoles, desde maternidad hasta discos y congresos dando vueltas, y por otro lado mi partenaire de Boca de Buzón se fue a vivir afuera, entonces me quedé con mi proyecto solista y fue tirar toda el agua en ese cauce.



T:- Disco muy energético, muy elogiado, distorsión, guitarras... ¿Qué onda?



PM:- Pero eso no es nuevo en mí. La Cosa Mostra es nuestra banda de rock, en mi primer disco estuve todavía coqueteando con un concepto un poco más orquestal más embebida con lo que estaba haciendo con Las Taradas, pero siempre hubo en mis manos una guitarra eléctrica distorsionada. Tampoco es el rock, me parece que no hay nada más rockero que una persona sola con una guitarra, con la energía del rock y no la cosmética.



T:- ¿Creés que lo que tuvo que ver para todo lo positivo fue eso, que dejaste de diversificarse en mil cosas, o lo que decís en el disco tuvo que ver?



PM:- No, creo que hay 3 cosas. Primero, la estrategia de por primera vez en mi vida dedicarme de lleno a mi carrera solista y dejar de dirimirme en otras cuestiones, eso fue muy clave. Segundo, siempre trato de componer canciones de gran calidad y de gran impacto, no me gusta sacar un disco porque hay que sacar un disco. Soy lenta, tengo mis tiempos pero sé que lo voy a hacer muy bien, voy a sacar un disco donde no hay una canción de sobra. Eso me puede tomar 3 años. Y después por otro lado, me parece que además dentro de mi entorno de colegas venimos peleándola fuerte, entonces estamos generando una vanguardia donde finalmente se nos empieza a legitimar, el entorno empieza a dejar de hacer oídos sordos. Entonces, es la conjunción de esas 3 cosas: colectivo, creer en una y por otro lado hacer las cosas por placer propio que contagia al placer ajeno.



T:- ¿Qué estabas escuchando al momento de armar el disco y te influenció? ¿Qué querías decir?



PM:- Buena pregunta. Tenía un par de miniseries exquisitas y muy perturbadoras en la cabeza como Top of the Lake y la segunda temporada de Fargo, que es maravillosa. Tenía Zama, de Lucrecia Martell, tenía cuentos de Mariana Enríquez, novelas de Selva Almada, mucho Sylvia Plath y también terminando Los diarios de Susan Sontag. Un consumo femenino, por supuesto siempre, y disidente y espinoso. No bonito, digamos.



T:- ¿Cuánto ocupó en tu obra la lucha del colectivo femenino y lo que está pasando en el país?



PM:- El arte es político. Es mucho más complejo, pero prefiero decirlo en esos términos más canónicos. A la hora de componer no me gusta sostener estandartes del momento, del aquí y ahora. Me gusta más referirme a elementos milenarios, mamíferos, hablar del amor, de la decepción, de la sensación de soledad, del miedo, de la insatisfacción Me gusta hablar de cosas complejas que tenemos todos los animales. No soy de esas personas que tienen la grandeza para hacer una canción que hable del aquí y ahora, que diga Twitter.