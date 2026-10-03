Paula Robles enfrentó una pregunta incómoda sobre Tinelli y su respuesta sorprendió

Paula Robles enfrentó una pregunta incómoda sobre Marcelo Tinelli y su respuesta sorprendió a todos los presentes. La bailarina quedó involucrada en una fuerte polémica luego del lanzamiento de la segunda entrega del reality show familiar Los Tinelli, donde el conductor lanzó duras críticas hacia ella por las diferencias en la crianza de su hija Juana. Ante esta situación, las cámaras fueron a buscar la palabra de la artista para conocer su postura respecto a los dichos del padre de sus hijos.

Lejos de entrar en un conflicto mediático o generar nuevos cruces, la ex pareja del animador prefirió restar importancia a los comentarios transmitidos en la pantalla. "Les juro que está todo re bien. Es el reality, no le crean", dijo entre risas. Con esa frase intentó bajar la tensión que rodea a la familia tras el estreno del ciclo que ya acumuló miles de visualizaciones y comentarios en redes sociales.

Sin embargo, las preguntas sobre la exposición de la joven continuaron y la protagonista prefirió enfocar su atención en sus proyectos profesionales. "La verdad no vi el material, estoy muy concentrada en mi trabajo. Ya está. Marcelo es el papá de mi hija. Está todo bien", expresó para cerrar el tema. La declaración generó asombro debido al tono tajante con el que Marcelo Tinelli y sus hijas mayores apuntaron contra ella en las escenas emitidas.

El conflicto reflotó viejas tensiones del pasado que involucran también a Soledad Aquino y diversos momentos de la historia familiar. Mientras el programa de televisión sigue sumando audiencia en la plataforma de streaming, la postura conciliadora de la bailarina busca desligarla de las controversias que rodean a la famosa dinastía.