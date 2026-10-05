Tras la contundente victoria de la Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines por 6 a 0 ante Francia, Paula Zeballos vivió una jornada especial en el World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay. La arquera de Las Águilas sumó sus primeros minutos y tuvo este lunes su debut en el Mundial.

Luego del encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos, habló en exclusiva con GRUPO HUARPE, que realiza una cobertura especial desde Paraguay con Maximiliano Maldonado como enviado especial, y dejó una frase que refleja la mentalidad del plantel: “Cada partido es una final”.

“Estoy muy contenta por haber podido sumar algunos minutos. Muy feliz por el apoyo de las chicas y por haber podido ayudar al equipo”, expresó Zeballos tras concretar su estreno mundialista.

La arquera reconoció que el ingreso estuvo acompañado por los nervios lógicos de un debut, aunque destacó el respaldo que recibió de sus compañeras. “Al principio estaba bastante nerviosa, pero las chicas me apoyaron en todo momento. Traté de hacer lo mejor posible y ayudar al equipo”, contó.

Las Águilas sumaron dos victorias en las primeras dos fechas del Mundial.

Argentina mostró ante Francia una versión sólida y dominante, con una actuación que le permitió conseguir una amplia diferencia en el marcador. Zeballos remarcó que las condiciones de la pista también ayudaron a que Las Águilas pudieran desplegar mejor su juego respecto del estreno en la competencia. “Tratamos de hacer nuestro juego. Cambió porque la cancha está en mejores condiciones y eso de a poquito nos da confianza para lo que queda del torneo”, señaló.

Después del triunfo, el seleccionado argentino ya comenzó a pensar en uno de los compromisos más exigentes de la zona: España. La arquera reconoció la dificultad del rival, pero sostuvo que el equipo confía en su propuesta.

“Sabemos que es un rival duro, pero jugando a lo nuestro y teniendo confianza en el equipo sabemos que podemos estar a la altura”, afirmó la jugadora.

En ese contexto, Zeballos dejó una de las frases más fuertes después de la goleada. “Cada partido es una final”, aseguró, al remarcar que Las Águilas afrontan cada presentación con la misma concentración y responsabilidad.

La jugadora también se refirió al acompañamiento de su familia en un momento especial de su carrera. “Creo que van a estar súper contentos. Una parte está acá apoyando y la otra está mirándome”, expresó luego de completar sus primeros minutos en un Mundial.

Con su debut concretado y una nueva victoria para Argentina, Zeballos sumó confianza en Asunción y Las Águilas continúan su camino en el torneo con la mirada puesta en los próximos desafíos.