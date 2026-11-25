Paulo Dybala habló sobre su futuro profesional y reveló dónde le gustaría terminar su carrera futbolística. Después de los rumores que lo vincularon con Boca Juniors durante el último mercado de pases, el delantero argentino aseguró que su principal deseo es retirarse en la Roma, el club italiano en el que juega actualmente y con el que tiene contrato hasta mediados de 2027.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa previa al partido entre Roma y Paris Saint-Germain por la Champions League. Allí, el cordobés fue consultado sobre la posibilidad de finalizar su trayectoria en el fútbol italiano y respondió que le gustaría continuar en el equipo de la capital.

"Espero terminar mi carrera en la Roma, sería hermoso retirarme acá. No veo tantos clubes donde podría terminar y amo estar en la Roma. Llegué a Italia con 18 años y no me veo en ningún otro lugar, sería maravilloso para mí", expresó Dybala.

Sin embargo, el futbolista también aclaró que no considera que sea una decisión definitiva. "Especialmente en el fútbol actual, las cosas pueden dar muchas vueltas. Por ahora, simplemente disfruto del momento, me queda un año de contrato y disfruto de lo que el equipo está logrando. Ya veremos qué pasa más adelante", agregó.

El interés de Boca por Paulo Dybala

Durante el mercado de pases de mitad de año, el nombre de Dybala tomó fuerza como posible refuerzo de Boca Juniors. El Xeneize tenía interés en incorporarlo y uno de los principales impulsores de esa posibilidad era Leandro Paredes, amigo y excompañero del cordobés en la Roma.

La posibilidad generó expectativa entre los hinchas, especialmente porque el delantero es reconocido simpatizante de Boca. Sin embargo, cuando su futuro parecía estar abierto, la Roma anunció la renovación de su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, la declaración del argentino volvió a poner el foco sobre su futuro y su continuidad en el fútbol europeo, aunque sin cerrar definitivamente otras posibilidades.

El presente de Dybala en la Roma

A sus 33 años, el delantero atraviesa una nueva etapa en el fútbol italiano. Llegó al país europeo cuando tenía apenas 18 años para jugar en Palermo y, desde entonces, desarrolló gran parte de su carrera en la Serie A.

Actualmente, forma parte del plantel de la Roma y viene de recuperarse de una molestia en los gemelos. En su última presentación fue titular en la victoria por 5-1 frente al Parma, por la fecha 12 de la Serie A 2026-2027.

En lo que va de la temporada disputó nueve encuentros oficiales y registró cuatro asistencias. Ahora, mientras disfruta de su presente en Italia, Dybala dejó en claro que su deseo es continuar ligado a la Roma, aunque reconoció que el fútbol puede cambiar sus planes.