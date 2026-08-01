Las autoridades de Rusia emitieron una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, al acusarlo de "complicidad con el terrorismo". La decisión fue anunciada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), que sostiene que la plataforma fue utilizada para reclutar personas y coordinar actos de sabotaje en territorio ruso sin que la empresa eliminara ese contenido.

Dúrov, que abandonó Rusia hace más de una década y actualmente reside en Dubái, enfrenta una nueva escalada en su conflicto con el Kremlin. Además de la orden de captura, Moscú busca que Interpol emita una alerta internacional para facilitar su eventual detención si ingresa a un país que acepte el pedido de extradición.

Las acusaciones del FSB

Según el organismo de inteligencia ruso, Telegram permitió el funcionamiento de canales y bots utilizados por los servicios de inteligencia de Ucrania para captar ciudadanos rusos con el objetivo de realizar ataques contra infraestructura, cometer sabotajes y ejecutar otras acciones consideradas terroristas por Moscú.

Las autoridades sostienen que la empresa ignoró reiteradas solicitudes para eliminar ese material y que esa falta de cooperación constituye una colaboración con actividades terroristas. Los cargos podrían derivar en una condena de cadena perpetua si Dúrov fuera juzgado y declarado culpable en Rusia.

Un enfrentamiento de larga data

La relación entre Dúrov y el Gobierno ruso lleva años marcada por los conflictos. El empresario dejó el país en 2014 tras negarse a entregar información de usuarios y desde entonces Telegram ha mantenido una postura de defensa de la privacidad de sus clientes, lo que generó múltiples disputas con las autoridades rusas.

Aunque Rusia intentó bloquear la aplicación en varias oportunidades, Telegram continúa siendo uno de los servicios de mensajería más utilizados tanto por ciudadanos como por organismos públicos y medios de comunicación del país.

También enfrenta un proceso en Francia

La situación judicial de Dúrov no se limita a Rusia. El empresario también continúa bajo investigación en Francia por presuntas deficiencias en la moderación de contenidos ilícitos dentro de Telegram, una causa que mantiene abierta la Justicia francesa desde 2024. Hasta el momento, ni Telegram ni su fundador anunciaron cambios en el funcionamiento de la plataforma tras la decisión de Moscú. Mientras tanto, el caso suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el Kremlin y las grandes plataformas digitales.