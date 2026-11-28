La gala de la décima edición reunió a autoridades, empresarios, dirigentes y representantes de diez proyectos sociales en el Auditorio del Museo Franklin Rawson. Hubo historias conmovedoras, preguntas de la comunidad, hinchadas que coparon la sala y una definición que consagró a Eduardo Grasso con los $10 millones para construir un quirófano veterinario.

La solidaridad tuvo su propia celebración este viernes 27 de noviembre en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. La gala del Sanjuanino Solidario 2026 reunió a diez proyectos que trabajan en distintos puntos de la provincia y convirtió la definición del certamen en una noche de emociones, aplausos, ovaciones y escenas tan particulares como representativas del espíritu de la iniciativa.

La jornada comenzó con una antesala en la que algunos de los finalistas presentaron sus proyectos y compartieron sus experiencias con los asistentes. Luego, Alejandro López y Federico Rodríguez realizaron un repaso de la iniciativa y de las diez historias que llegaron a la instancia decisiva. Después comenzó la gala central, con la expectativa puesta en conocer quién recibiría los $10.000.000 destinados a fortalecer su trabajo solidario.

Entre los presentes estuvieron el gobernador Marcelo Orrego; Gustavo Fernández, del área de Producción; Baigorrí, fiscal general de la Corte; el diputado nacional Cristian Andino; el presidente del PJ, Quiroga Mollano; el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; Pablo Meglioli, CEO de Broker Andino; y Diego Fuentes, director general de DIARIO HUARPE, además de referentes institucionales, empresarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la proyección de un video que comenzó con una frase que atravesó toda la noche: "Nadie se salva solo". El leitmotiv funcionó como una declaración de principios y dio paso a la presentación de los diez proyectos finalistas.

Diez historias que llegaron al escenario

Cada representante tuvo su espacio para contar qué hace, a quiénes ayuda y cuáles son sus objetivos. Javier López presentó Conducción Solidaria, una asociación integrada por trabajadores del transporte y la minería que asiste a comedores y familias vulnerables.

Analía Giménez, de Pastoral Carcelaria, compartió el trabajo de acompañamiento a personas privadas de libertad y el objetivo de generar oportunidades de reinserción laboral. Juan Ariel Aguilera, de Que Todos Seamos Uno, expuso las tareas que realizan en comunidades rurales de Angaco y el proyecto de construir baños dignos para familias que todavía utilizan letrinas.

Graciela Valderrama, del Merendero Señor de la Misericordia, llevó la realidad de los aproximadamente 100 niños que acompaña en Alto Verde, Calingasta. Marta Cuadra, de Las Manos de Paula, entre Hilos y Libros, mostró el trabajo de mujeres de San Martín que confeccionan prendas para chicos en situación de vulnerabilidad.

Patricia Rossomando, de VOCES (Voluntad Organizada Contra la Exclusión Social), presentó la labor que realizan con personas con discapacidad y sus familias, mientras que Fabricio Valenzuela explicó cómo Boxing San Juan utiliza el deporte como herramienta de inclusión y contención.

También estuvo Eduardo Grasso, de Patitas Sin Hogar, organización dedicada al rescate y recuperación de animales abandonados; María Dolores Galdeano, de AReNa (Ayuda al Recién Nacido), que acompaña al servicio de Neonatología del Hospital Rawson; y Sandra Pérez, de Posibilidad para Todos, espacio comunitario del barrio La Estación que lleva 36 años de trabajo social.

Después de las presentaciones, cada uno respondió una breve pregunta formulada por la comunidad. Fue otro momento para acercar las historias al público y conocer las motivaciones personales detrás de cada iniciativa.

Las hinchadas transformaron el auditorio

Con los diez proyectos presentados, llegó el momento de los votos. La expectativa creció con cada recuento y el auditorio respondió con gritos, aplausos y ovaciones. Las barras de los candidatos se hicieron sentir durante toda la definición y le dieron a la ceremonia un clima de celebración popular.

Una de las más numerosas fue la de Patricia Rossomando. Sus seguidores coparon el auditorio con cánticos y muestras de apoyo a VOCES, convirtiéndose en una de las hinchadas que más se hizo escuchar.

Otra escena que llamó la atención fue la de Sandra Pérez, de Posibilidad para Todos. La referente llegó acompañada por una banda de payasos y personajes disfrazados que alentaron desde el público. Entre colores, trajes y gritos de apoyo, su grupo aportó una cuota de alegría que contrastó con la formalidad de algunos de los invitados.

La postal tuvo algo de surrealista: mientras autoridades, empresarios y dirigentes seguían atentos el recuento, los personajes disfrazados alentaban a su candidata. Sin embargo, esa imagen terminó sintetizando una parte importante del espíritu del Sanjuanino Solidario: en la solidaridad también hay lugar para la alegría, la creatividad y las formas más diversas de acompañar.

Patitas Sin Hogar se quedó con los $10.000.000

Finalmente, la definición consagró a Patitas Sin Hogar como ganador del Sanjuanino Solidario 2026. La organización encabezada por Eduardo Grasso obtuvo 14 puntos y recibió el premio de $10.000.000, que destinará a concretar uno de sus principales objetivos: construir un quirófano propio para ampliar la atención veterinaria y las castraciones de animales rescatados.

El segundo puesto fue para Patricia Rossomando, de la Asociación VOCES, con 12 puntos, mientras que Analía Giménez, de Pastoral Carcelaria, quedó tercera con 10 puntos.

El resto de la clasificación quedó conformada por Fabricio Valenzuela, de Boxing San Juan, en cuarto lugar; Juan Ariel Aguilera, de Que Todos Seamos Uno, en quinto; María Dolores Galdeano, de AReNa, en sexto; Sandra Pérez, de Posibilidad para Todos, en séptimo; Javier López, de Conducción Solidaria, en octavo; Marta Cuadra, de Las Manos de Paula, entre Hilos y Libros, en noveno; y Graciela Valderrama, del Merendero Señor de la Misericordia, en décimo lugar.

El premio permitirá a Patitas Sin Hogar avanzar con un espacio propio para realizar intervenciones quirúrgicas, especialmente castraciones, y brindar atención a animales cuyos responsables no pueden afrontar los costos de una veterinaria privada.

La décima edición del certamen dejó un ganador, pero también nueve proyectos que pudieron mostrar su trabajo, visibilizar sus necesidades y reunir a sus comunidades alrededor de una misma causa.

En el auditorio convivieron autoridades, empresarios, referentes sociales, familias, hinchadas y hasta una banda de payasos. Fue una noche en la que las formalidades de una gala se mezclaron con la emoción de los testimonios y el entusiasmo del público. Una celebración que encontró en aquella frase inicial, "Nadie se salva solo", la mejor manera de explicar lo que sucedió sobre y debajo del escenario.