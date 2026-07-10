El reconocido cantante y compositor argentino Paz Martínez regresará a San Juan con su espectáculo “50 Años de Amor”, una presentación que repasará sus canciones más conocidas y su trayectoria artística.

El show se realizará el sábado 22 de agosto a las 21 horas en la sala principal del Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Alem norte 34, en Capital.

Las entradas ya están disponibles con distintos valores según la ubicación dentro de la sala. Los precios van desde $35.000 hasta $75.000.

El cantante y compositor repasará sus grandes canciones para su show.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Paz Martínez

Los valores establecidos para el espectáculo son:

Platea Baja (filas 01 a 07): $75.000

Platea Baja (filas 08 a 14): $65.000

Platea Baja (filas 15 a 20): $55.000

Pullman: $45.000

Gradas: $35.000

Desde la organización informaron que los menores abonan entrada a partir de los 2 años.

Además, las personas que ingresen al espacio exclusivo para silla de ruedas deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del acceso. Los acompañantes deberán adquirir sus entradas en la boletería del teatro.

La trayectoria de Paz Martínez

Paz Martínez, nombre artístico de Norberto Alfredo Gurvich, es un cantante y compositor argentino reconocido por sus canciones románticas.

Inició su carrera como integrante del Trío San Javier, grupo del que formó parte hasta 1982, cuando comenzó su etapa como solista.

A lo largo de su trayectoria compuso e interpretó canciones que forman parte del repertorio popular argentino y se consolidó como uno de los referentes de la música romántica nacional.