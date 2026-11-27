Pedernal se prepara para recibir a más de 200 corredores en la primera edición de «Pedernal Trail», una competencia que tendrá tres distancias: 7, 14 y 20 kilómetros. La actividad comenzará este sábado 28 de noviembre con la entrega de acreditaciones y una feria de artesanos y emprendedores, mientras que la carrera se disputará el domingo 29.

Diego Romero, coordinador de Turismo de Sarmiento, brindó detalles de la propuesta en diálogo con DIARIO HUARPE y destacó la invitación a vecinos y visitantes para disfrutar de los paisajes de la localidad. "La idea es que venga el turista, que se sume y que disfrute de nuestro paisaje que tenemos acá en Pedernal", expresó.

Tres distancias y desafíos en la montaña

La competencia contará con circuitos de 7, 14 y 20 kilómetros, diseñados para recorrer diferentes sectores naturales de Pedernal. Según explicó Romero, el trayecto más corto tendrá un ascenso importante desde el comienzo, con paso por el sector conocido como el Sello de la Cruz.

"Se van a ir directamente a lo más picante del principio", describió el coordinador al explicar la exigencia del recorrido de 7 kilómetros. La propuesta busca que los participantes enfrenten la subida desde el inicio, con un desnivel importante.

La distancia de 14 kilómetros sumará otro tramo de montaña, conocido como Puerto Suelo, y también pasará por el Sello de la Cruz. Luego, el recorrido continuará hacia el norte, por el cartel o mirador de Pedernal y el dique Las Crucesitas.

Por su parte, el circuito de 20 kilómetros será el más intenso y tendrá un recorrido por el río y el puente nuevo de Pedernal. Desde allí, los corredores ingresarán a un sector con mayor vegetación, cruzarán la ruta y subirán la montaña La Paz, para luego descender y conectar con los recorridos de las otras distancias.

Acreditaciones y feria de emprendedores

La agenda comenzará este sábado 28 con la entrega de acreditaciones a partir de las 6. Además, habrá un paseo de artesanos, degustaciones de comidas y una feria que también estará disponible durante la jornada de la carrera.

"También va a haber feria, por eso se invita a los artesanos y algunos emprendedores locales si quieren venir a vender su producto", explicó Romero. La propuesta busca ofrecer alternativas tanto a los participantes como a quienes se acerquen a disfrutar del evento.

La largada y la llegada estarán ubicadas en la plaza Greste, desde donde los participantes comenzarán y finalizarán los distintos recorridos. De esta manera, el evento tendrá como punto de encuentro un espacio de la localidad para reunir a corredores, visitantes y vecinos.

Una propuesta para impulsar el turismo en Pedernal

Romero convocó a la comunidad a recibir cordialmente a los visitantes y a los turistas a conocer los paisajes, el clima y las bodegas de la localidad. También destacó que la organización contempla la participación de guías certificados para que las personas puedan realizar los recorridos con seguridad.

"Todo bien completo, con guía certificado, está todo bien armado para que la gente también venga y se sienta segura", señaló el coordinador. La primera edición de Pedernal Trail busca combinar la actividad deportiva con una oportunidad para mostrar los atractivos turísticos de esta localidad de Sarmiento.