Pedro Alfonso destrozado tras la muerte de un ser querido: "Que descanses"

Pedro Alfonso atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Gabriela, una de sus seguidoras más fieles. La mujer acompañó al productor y a Paula Chaves durante muchos veranos en las funciones realizadas en Villa Carlos Paz. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un video para homenajear a la mujer que estuvo presente en cada una de sus temporadas teatrales.

El productor dedicó unas palabras cargadas de emoción para despedir a la mujer de 102 años. El actor manifestó que "Hoy recibí la triste noticia que Gabriela partió y por eso la quería recordar ya que siempre estaba presente en todas nuestras temporadas" indicando el impacto de su ausencia. La noticia generó reacciones en el entorno del espectáculo, donde Gabriela era valorada por su calidez y amorosidad durante cada etapa veraniega.

Para cerrar su mensaje público, Alfonso publicó un registro de su último encuentro personal. El artista concluyó su despedida expresando que "Aquí la última en el verano con sus 102 años. Gracias Gabriela. Que en paz descanses" en una publicación que recibió el acompañamiento de cientos de usuarios. De esta manera, el equipo despidió a una persona que dejó una huella importante a través de su presencia constante.