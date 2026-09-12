Pedro Alfonso el motivo por el que Paula Chaves quiere separarse

Tras 16 años de relación, la historia de amor entre Pedro Alfonso y Paula Chaves se mantiene como una de las más consolidadas del espectáculo, con el humor como pilar cotidiano. Sin embargo, una reciente revelación del actor dejó al descubierto un límite que su esposa le marcó tiempo atrás respecto de su imagen personal.

En su paso por el programa TDL de la señal OLGA, Alfonso sorprendió al dar a conocer la terminante frase que escuchó en su hogar vinculada al cuidado capilar. Según relató el propio productor, la modelo fue contundente respecto al futuro de la pareja ante un eventual cambio estético.

"A mí hace un par de años Paula me metió presión. Me dijo: ‘Si te quedás pelado, te dejo’", confesó el actor entre risas al recordar el episodio.

Lejos de tomárselo a mal, el protagonista de la anécdota explicó la repercusión que tuvo semejante planteo en su vida diaria. La advertencia terminó generando el efecto contrario al deseado debido a la preocupación que le produjo la sola idea de perder la cabellera.

"Imaginate, el estrés fue peor, se me empezó a caer más rápido el pelo", bromeó durante la entrevista.

La pareja se conoció en 2010 en el programa ShowMatch y con el paso del tiempo consolidó una familia junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. A pesar de los años transcurridos y del afecto mutuo que expresan habitualmente, la estética de Alfonso quedó establecida como un factor clave dentro del matrimonio.