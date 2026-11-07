Paraguay atraviesa un cambio de gobierno en medio de una profunda crisis política y financiera. Este viernes 6 de noviembre, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de la República ante el Congreso Nacional, luego de que el Senado aprobara la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Además, el Parlamento designó a Antonio Barrios como nuevo vicepresidente.

La ceremonia se desarrolló durante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso paraguayo, donde Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió formalmente la conducción del Poder Ejecutivo. El dirigente del Partido Colorado deberá completar el mandato constitucional que finaliza el 15 de agosto de 2028.

La transición presidencial se produjo después de que el Senado votara por unanimidad la destitución de Peña, con el respaldo de los 44 legisladores presentes. El ahora exmandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió aceptarla y avanzó con el proceso de juicio político.

La crisis se desencadenó a partir del colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que mantenía vínculos comerciales previos con Peña y que administraba importantes fondos públicos, incluidos recursos previsionales.

El Banco Central del Paraguay intervino la institución ante graves problemas financieros, lo que generó preocupación entre miles de clientes que encontraron dificultades para acceder a sus ahorros.

Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Es uno de los principales dirigentes del Partido Colorado y cuenta con una extensa trayectoria política.

Antes de llegar a la Vicepresidencia, fue gobernador de Ñeembucú, diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados entre 2019 y 2022. También encabezó la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, entre 2015 y 2023.

En las elecciones generales de 2023 integró la fórmula presidencial junto con Santiago Peña y asumió como vicepresidente el 15 de agosto de ese año.

Su llegada a la Presidencia se concretó mediante el mecanismo constitucional de sucesión, después de que el Congreso rechazara el pedido de juicio político presentado en su contra.

El nuevo mandatario deberá enfrentar las consecuencias económicas e institucionales de la crisis bancaria, además de recuperar la confianza de los ahorristas afectados.

Antonio Barrios asumió como nuevo vicepresidente

Tras la jura de Alliana, el Congreso paraguayo también avanzó con la reorganización de la línea sucesoria del Poder Ejecutivo y designó al senador colorado Antonio Barrios como vicepresidente de la República.

Barrios prestó juramento este viernes ante el Parlamento, con lo que quedó conformada la nueva conducción del Gobierno paraguayo.

La designación se produjo en una jornada marcada por decisiones institucionales que modificaron la estructura del Ejecutivo y pusieron fin anticipadamente a la presidencia de Santiago Peña.

La crisis bancaria que provocó la caída de Santiago Peña

La destitución de Peña estuvo vinculada con el escándalo financiero de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay después de detectarse graves irregularidades.

El caso generó cuestionamientos por la colocación de fondos públicos en el banco y por los vínculos que el exmandatario había mantenido con la institución financiera.

La crisis se profundizó cuando miles de clientes enfrentaron restricciones para acceder a sus depósitos, mientras crecían los reclamos por la situación de los ahorros previsionales.

Peña rechazó las acusaciones en su contra, pero el Congreso consideró que existían elementos suficientes para destituirlo por mal desempeño de sus funciones.

Con la llegada de Alliana a la Presidencia, Paraguay inicia una nueva etapa política, marcada por el desafío de estabilizar el sistema financiero y garantizar la continuidad institucional hasta las próximas elecciones presidenciales.