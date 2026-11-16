El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró que la prioridad de su Gobierno será garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y responder a las necesidades de la ciudadanía. En su primer mensaje a la nación desde que asumió el cargo, el mandatario también ofreció a la Fiscalía todos los recursos disponibles para esclarecer la crisis de Ueno Bank.

“Son tiempos que exigen firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”, expresó Alliana, quien juró como presidente el 6 de noviembre. Su llegada al poder se produjo después de la destitución de Santiago Peña, tras un juicio político vinculado con la intervención de la entidad bancaria.

La crisis de Ueno Bank y los ahorristas

Alliana reconoció que el cierre de Ueno Bank afectó a numerosas familias paraguayas, tanto por sus ahorros como por la confianza en el sistema financiero. En ese contexto, sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurrió y quiénes fueron responsables.

“Los paraguayos merecemos saber la verdad”, afirmó el mandatario. También puso a disposición de la Fiscalía General del Estado los recursos que legalmente pueda gestionar la Presidencia para avanzar en la investigación.

El presidente aseguró que más de 1.800.000 ahorristas ya recibieron pagos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 19.600 dólares. Según detalló, para esos desembolsos se utilizaron aproximadamente 640 millones de dólares del Fondo de Garantía del Banco Central.

El desafío de recuperar la confianza

La intervención de Ueno Bank derivó en una crisis institucional que terminó con la salida de Santiago Peña. La entidad tenía alrededor de 2,94 millones de clientes y había recibido importantes depósitos de fondos estatales durante la gestión del expresidente.

Alliana planteó que su administración buscará dar respuestas concretas y rápidas ante la situación económica y financiera que atraviesa el país. El mensaje marcó el comienzo de una nueva etapa de Gobierno, con la estabilidad institucional y la investigación del caso bancario entre sus prioridades.