La séptima fecha del Campeonato 2026 de la Clase 2 del Turismo Nacional tuvo una definición cargada de dramatismo sobre el asfalto del Circuito Internacional San Juan Villicum. En una prueba matutina que parecía tener un dominador claro, el santacruceño Pedro Grippo (Toyota Yaris) mantuvo la calma, capitalizó un incidente clave en la pista albardona y terminó cruzando victorioso la línea de meta.

El inicio de las acciones ratificó la contundencia de Santino Balerini, quien partió desde la pole position tras haberse adjudicado la batería más rápida en la jornada del sábado. Balerini impuso un ritmo veloz durante la primera mitad de la competencia, marcando diferencias y controlando con solvencia los intentos de persecución. Sin embargo, el destino de la carrera cambió drásticamente en el ecuador de la final: Balerini pisó una traicionera mancha de aceite a la entrada de la zona de los mixtos, perdió el control de su unidad y terminó encallado en la cama de leca, quedando marginado de la pelea.

Grippo heredó la punta y resistió hasta la bandera a cuadros

Atento a la eventualidad, Pedro Grippo esquivó el sector crítico con precisión quirúrgica para asumir el liderazgo. A partir de allí, el patagónico manejó la distancia con temple y ritmo demoledor en cada uno de los 4.254 metros del trazado sanjuanino, conteniendo el asedio final de Maximiliano Bestani, quien cruzó la meta en el segundo lugar. El podio en suelo albardonero lo completó Exequiel Bastidas, cerrando un trío de vanguardia de alto vuelo.

Detrás del terceto de punta, la lucha por los puestos de privilegio no dio tregua: Francisco Coltrinari firmó un meritorio cuarto puesto tras avanzar desde el pelotón, mientras que Andrés Calderón se ubicó en el quinto lugar.

El récord de vuelta de la prueba quedó en manos del propio Exequiel Bastidas en el giro 8, con un tiempo de 1m 52s 410/1000, reflejando el fuerte ritmo que impuso para escalar posiciones y subirse al último escalón del podio.

Con este resultado, la tabla general de la Clase 2 promete un desenlace apasionante: Tomás Vitar y Francisco Coltrinari comparten el liderazgo del campeonato con 201 unidades, escoltados muy de cerca por Bastidas con 198 puntos. La próxima cita de la división menor del TN será el 30 de agosto en el autódromo de Oberá, Misiones.

Clasificador Final: TN Clase 2 en San Juan (Top 5)

Pedro Grippo (Toyota Yaris) — 28m 14s 302

Maximiliano Bestani (Toyota Etios) — +0s 845

Exequiel Bastidas (Nissan March) — +1s 310

Francisco Coltrinari (Peugeot 208) — +2s 950

Andrés Calderón (Toyota Etios) — +4s 112

Récord de vuelta: Exequiel Bastidas (Vuelta 8 - 1m 52s 410)

Tabla General de Posiciones (Campeonato 2026 - Top 3)

Tomás Vitar — 201 pts

Francisco Coltrinari — 201 pts

Exequiel Bastidas — 198 pts