La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones fuera del ámbito deportivo. En las últimas horas, el actor chileno Pedro Pascal quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que usuarios detectaran un "me gusta" suyo en una publicación de Instagram que se burlaba de la caída del conjunto argentino y hacía referencia a acusaciones de racismo contra el país.

La controversia se desató cuando seguidores del protagonista de The Last of Us y The Mandalorian difundieron capturas de pantalla que mostraban su interacción con una publicación de la cuenta @blakelythornton. En ella aparecía un grupo de personas bailando junto al mensaje: "Gente negra viendo perder a Argentina", en alusión a las críticas que circularon durante el Mundial sobre presuntos actos de racismo atribuidos a la sociedad argentina.

El gesto fue interpretado por numerosos usuarios como un respaldo al contenido de la publicación y generó una ola de críticas en redes sociales. Muchos fanáticos argentinos expresaron su decepción, especialmente porque Pascal había manifestado en distintas oportunidades su cariño por el país.

"Una lástima que, siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o cómo vivimos como argentinos, elijas colgarte del odio", escribió una usuaria. Otra seguidora comentó: "Si de alguien no me lo esperaba era de vos, me duele porque yo era re fan tuya".

La situación se intensificó cuando el actor compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la Selección de España celebrando la obtención del título mundial. Como consecuencia, varios usuarios anunciaron que dejaron de seguirlo e incluso lo bloquearon en redes sociales.

Hasta el momento, Pedro Pascal no realizó declaraciones públicas sobre la controversia ni explicó el motivo de su interacción con la publicación o de sus mensajes posteriores.

La polémica se suma a otras reacciones de figuras internacionales tras la final del Mundial. El actor Samuel L. Jackson también recibió críticas de usuarios argentinos luego de compartir publicaciones que calificaban a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo. Entre ellas difundió una imagen de su personaje en Django Unchained con la camiseta de la Selección argentina acompañada por un mensaje que instaba a la comunidad negra a no apoyar al equipo durante el torneo.

Durante los últimos días también circularon mensajes y publicaciones que reforzaban esa narrativa sobre la Argentina. En ese contexto, las cantantes Patti Smith y Rosalía quedaron involucradas en la controversia por comentarios realizados en redes sociales, aunque posteriormente ambas ofrecieron disculpas públicas por sus expresiones.