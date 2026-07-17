La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y los protagonistas empiezan a vivir el partido fuera de la cancha. En la previa del duelo entre Argentina y España, el defensor Pedro Porro sorprendió con un contundente elogio hacia Lionel Messi, a quien calificó como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El lateral derecho del Tottenham fue consultado sobre cómo hará el seleccionado español para controlar al capitán argentino y su respuesta no pasó desapercibida.

"Diría que es imposible parar a Messi. Para mí es el mejor de todos los tiempos. Cuando tienes el estatus que tuvo durante toda su carrera, diría que sí", afirmó en una entrevista con el medio español COPE.

El plan de España para la final

Más allá de reconocer la enorme influencia del rosarino, Porro dejó en claro que el conjunto dirigido por España buscará centrar su estrategia en potenciar sus propias virtudes antes que obsesionarse con una marca personal sobre Messi.

"Tenemos que enfocarnos más en nosotros. En la semifinal contra Francia contrarrestamos sus puntos fuertes e intentaremos hacer lo mismo contra Argentina", explicó.

Las declaraciones del defensor reflejan el respeto que genera Messi incluso entre sus rivales. A sus 39 años, el capitán argentino continúa siendo la gran referencia de la Albiceleste y uno de los principales responsables del camino hacia una nueva final mundialista.

Una final con todos los focos sobre Messi

El encuentro entre Argentina y España enfrentará a dos de las mejores selecciones del torneo, pero una vez más gran parte de la atención estará puesta sobre Lionel Messi, que buscará sumar otro título con la camiseta albiceleste.

Mientras España prepara un plan para intentar neutralizar al capitán argentino, desde el propio plantel europeo reconocen que detener al rosarino será una de las tareas más difíciles del partido decisivo que definirá al nuevo campeón del mundo.