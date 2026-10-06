Pedro Sánchez volvió a aprobar los decretos de vivienda rechazados en España

El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, volvió a aprobar este martes los dos decretos de vivienda que habían sido rechazados por el Congreso el pasado viernes, en medio de una fuerte polémica política por las medidas destinadas a enfrentar la crisis habitacional.

La nueva aprobación se produjo durante la reunión del Consejo de Ministros y busca que las iniciativas sean convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso, que continúa funcionando pese a la disolución de la Cámara. En esta instancia, el Ejecutivo cuenta con un escenario diferente y no necesita el voto de Junts para intentar sacar adelante las medidas.

Qué incluyen los decretos de vivienda

Entre las principales medidas se encuentra la recuperación del denominado escudo antidesahucios para personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. También se contempla extender durante dos años los contratos de alquiler que finalicen antes de 2028.

Los decretos incluyen además avales y financiación por unos 10.680 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y facilitar el acceso a la primera vivienda. También se prevén préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros y beneficios fiscales para inquilinos y pequeños propietarios.

Otra de las medidas apunta a limitar las operaciones de los llamados fondos buitre en el mercado inmobiliario, mientras que también se busca modificar la regulación vinculada a los alquileres turísticos temporales.

Un nuevo intento tras el rechazo del Congreso

Los decretos originales habían sido rechazados el 2 de octubre por los votos del Partido Popular, Vox, Junts y UPN. La votación terminó con 172 votos a favor y 178 en contra, dejando al Gobierno sin respaldo parlamentario para aplicar las medidas.

El rechazo había profundizado la tensión política en España y fue uno de los factores que derivaron en el adelanto electoral anunciado por Sánchez, con elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.

Ahora, el Ejecutivo busca recuperar las medidas mediante la Diputación Permanente. Sánchez defendió la decisión y sostuvo que su Gobierno continuará trabajando para responder a la crisis de vivienda, pese al revés sufrido en el Congreso.