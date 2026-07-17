España contará con el máximo respaldo institucional en la final del Mundial 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, confirmaron que asistirán este domingo al estadio MetLife, en Nueva Jersey, para presenciar el duelo decisivo frente a la Selección argentina.

La presencia de Sánchez fue confirmada por la Presidencia del Gobierno español, que informó que el mandatario viajará posteriormente a Argelia para cumplir una visita oficial.

Por su parte, la Casa Real también ratificó que Felipe VI estará acompañado por la reina Letizia y sus dos hijas, en lo que será la primera ocasión en que los cuatro integrantes de la familia real española asistan juntos a un acontecimiento deportivo.

El respaldo a la selección española

Felipe VI ya había acompañado a la selección durante la fase de grupos del Mundial, cuando presenció el triunfo por 1-0 sobre Uruguay.

A lo largo del torneo, el equipo español también recibió el apoyo desde las tribunas de reconocidas figuras como Penélope Cruz, Javier Bardem, Rosalía y el chef José Andrés, además de campeones del mundo en Sudáfrica 2010 como Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi Hernández y Carles Puyol.

La presencia del presidente del Gobierno y de toda la familia real busca respaldar al seleccionado en el partido más importante del torneo, donde España intentará conquistar un nuevo título mundial.

Coincidencia con Trump y ausencia de Milei

En el estadio también estará presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistirá como anfitrión del evento.

En cambio, el presidente argentino Javier Milei decidió mantener la cábala que sostuvo durante todo el Mundial y seguirá la final desde la Quinta de Olivos, sin viajar a Estados Unidos.

La final del domingo reunirá así a autoridades de máximo nivel político e institucional, en un encuentro que concentrará la atención del mundo tanto dentro como fuera del campo de juego.